Sten Tristan Raid kerkis Euroopa karikasarjas liidripositsioonile

Kui esimesel võistluspäeval Prantsusmaal sai Raid finaalis kuuenda koha, siis teisel võistluspäeval jõudis eestlane pjedestaalile, pälvides prantslaste Terry Venturini ja Thibaut Marrocqi järel kolmanda koha.

"Võistlused läksid väga hästi," rääkis Euroopa karikasarjad liidripositsiooni haaranud Raid etappide järel. "Prantsusmaal on väga pikk ja füüsiliselt raske rada. Esimesel päeval ilma eelneva kogemuseta selle rajaga olin finaaliks enda täiesti ära väsitanud. Seetõttu ei suutnud ma finaalis enam oma parimat sõitu teha ja lõpetasin kuuenda kohaga. Sellest piisas, et tõusta järgmiseks võistluspäevaks Euroopa karikasarja üldarvestuses esikohale."

Raid tõdes, et peale esimest võistlust oli enesetunne päris halb, et valmistus siiski järgmiseks päevaks targemalt. "Sõitsin kuni poolfinaalini rohkem energiat säästes, et finaalis võimalikult tugev sõit teha. See tasus ära, sest sain finaalis kolmanda koha, mis kasvatas mu edu üldarvestuses umbes 160 punktini teise koha ees. Jäin teise päeva tulemusega väga rahule."

Sten Tristan Raid (paremal). Autor/allikas: Navadanet

G15/16 klassis jätkab väga kõrge taseme näitamist Paula Palmiste, kes avapäeval saavutas esimese koha ning teisel päeval sakslanna Alina Gageli järel teise koha.

"Tegemist oli tavapärasest pikema rajaga, kus ma ei olnud kunagi varem sõitnud. Õnneks enne võistlusi sain seal kahel päeval trenni teha. Esimesel võistluspäeval võitsin kõik sõidud väga heade aegadega ja läksin finaali üsna kindlana. Kõik õnnestus hästi ja võitsin ka selle," ütles Palmiste. "Teisel päeval läksid ka tegelikult kõik sõidud väga hästi. Kuigi enne finaali tundsin väsimust, andsin siiski endast kõik ja midagi ei läinud valesti. Viimasel sirgel kadus jalgadest lihtsalt jõud ja kaotasin väga napilt oma esikoha. Kokkuvõttes olen väga rahul, et suutsin 62 võistleja seas nii head tulemused saavutada."

Kolme parema sekka sõitis end veel cruiser 17-29 klassis võistlev Andren Kaju, kes sai teisel päeval prantslaste Leo Louapre ja Enzo Crespin'i järel kolmanda koha. Avapäeval oli ta üheksas. Kuni üheksa-aastaste poiste konkurentsis pälvis Ryan Oks vastavalt üheksanda ja kuuenda koha.

BMX-krossirattureid ootab 6.-7. juunil Prantsusmaal Sarriansis ees maailma karika sarja etapid.