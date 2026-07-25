Lyles tuli maailma hooaja tippmargiga USA meistriks

Lyles läbis New Yorgis toimunud meistrivõistlustel staadionisirge ajaga 9,79, mis on täpselt sama aeg, millega ta kaks aastat tagasi Pariisis olümpiavõitjaks tuli. Seejuures oli 29-aastane poolel distantsil viiendal kohal, aga lõpetas taaskord jooksu võimsa spurdiga. Ühtlasi tähistab 9,79 hooaja tippmarki, Oblique Seville jooksis eelmisel nädalal Jamaica meistrivõistlustel 9,82.

"Tegin seda, mis ma alati teen!" hõikas kaheksandat korda USA meistriks tulnud Lyles. 100 meetri jooksus on ta võidutsenud kolm korda. "Võitmisest paremat tunnet ei ole, see on mu sõltuvus. Võitmine, kiiresti jooksmine, lendamise tunne, maailma parimaks olemise tunne - seda ei saa kuskil mujal."

Teise koha sai fotofiniši järel Ronnie Baker, kes ületas joone koos Kenny Bednarekiga (mõlemad 9,88). Esimesena jäi medalist ilma Christian Coleman (9,93), alla kümne sekundi jooksis veel Courtney Lindsey (9,97).

Noah does it again @LylesNoah ran a world-leading 9.79 to win his third U.S. men's 100m title. The victory all marks his eighth outdoor and 10th overall national title



200m up next #TeamUSATF | #USATFOutdoors pic.twitter.com/bgTq6ifdsB — USATF (@usatf) July 25, 2026

Naiste finaalis ületas joone esimesena Pariisi olümpial hõbeda võitnud Sha'Carri Richardson, kelle ajaks jäi 10,77. Teise koha saavutas Kayla White ajaga 10,90, pjedestaalile astus veel 11,00 jooksnud Tamari Davis.

Reedel tõmmati joon alla ka kümnevõistlusele, milles teenis võidu 8526 punkti kogunud Garrett Scantling. Kyle Garland sai 8431 punktiga teise koha, Hakim McMorris sai 8312 punktiga kaela pronksmedali. Seitsmevõistluses teenis võidu 6059 punkti kogunud Erin Marsh, kellele järgnesid Timara Chapman (6021 p) ning Lauren Taubert (5971 p).