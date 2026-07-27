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Lutkenahus võitis USA meistritiitli, Lylesi seeria sai läbi

Kergejõustik
Cooper Lutkenhaus
Cooper Lutkenhaus Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Kergejõustik

USA jooksusensatsioon Cooper Lutkenhaus tuli esimest korda kodustel välimeistrivõistlustel meistriks. 200 meetri jooksus võidutsesid Melissa Jefferson-Wooden ja Garrett Kaalund, Noah Lyles sai finaalis krambi.

Tänavu Poolas Torunis 800 meetri jooksus sisemaailmameistriks tulnud Lutkenhaus sai New Yorgis toimunud kodustel meistrivõistlustel ajaks 1.43,48, edestades Wes Fergusoni (1.44,55) ja Hobbs Kesslerit (1.45,00).

Naiste 200 meetri jooksus sai Melissa Jefferson-Wooden hakkama suurepärase tulemusega, kui ületas joone ajaga 21,69. Tegemist on tema karjääri paremuselt teise tulemusega, mullu tuli ta Tokyos 21,68-ga maailmameistriks. Pühapäeval sai teise koha Cambrea Sturgis (22,22), pjedestaalile mahtus veel Camryn Dickson (22,58).

Meeste 200 meetri jooks sai üllatusvõitja, kui Noah Lyles kurvil krambi sai ja hoo maha võttis. Alates eelmise aasta juulist kõik oma 200 meetri jooksud võitnud Lylesi puudumisel tuli USA meistriks 22-aastane Garrett Kaalund, kelle ajaks jäi 20,04. Teise koha sai Brandon Hicklin, kes edestas fotofinišis Maximilian Thomast (mõlemad 20,29).

Lyles kinnitas pärast võistlust, et tegemist on krambiga. "Tulin kurvist läbi ja mu tagareis tõmbas kinni. Sain aru, et mul ei ole mingit mõtet sellest läbi suruda, otsustasin lihtsalt lõpetada," ütles paar päeva varem vingete aegadega 100 meetri jooksu võitnud sprinter. "Tahtsin endast parima anda, olümpiamängudel on sarnane graafik. See lihtsalt näitab, kui võimas sprinter [Usain Bolt] oli."

Meeste 110 meetri tõkkejooks läks samuti fotofinišile, kui nii Cordell Tinch kui ka Bradley Franklin 13,00 jooksid. Mullu Tokyos maailmameistriks tulnud Tinch oli siiski natuke eespool ning tuli USA meistriks, pronks läks Kendrick Smallwoodile (13,11).

Meeste 400 meetri tõkkejooksus võidutses Christopher Robinson tugeva 47,61-ga, teise koha sai James Smith II (48,53) ning kolmanda Caleb Dean (48,66). Naiste seas tuli USA meistriks Pariiai olümpiahõbe Anna Cockrell ajaga 52,94. Hõbeda sai Deonca Bookman (53,95) ning pronksi Shamier Littel (54,37).

Naiste kettaheites võidutses Valarie Sion, kes sai neljandal katsel kirja 69.54. Teise koha sai Cierra Jackson (67.40) ning kolmanda koha (65.29).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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