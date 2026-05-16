Kalev/Cramo haaras kolmandal veerandil juhtohjad uuesti enda kätte

Finaalseeria avamäng algas Tartu Ülikooli dikteerimisel, kes asus Rasmus Andre täpse kolmese järel juhtima 11:4, misjärel olid kalevlased sunnitud esimest korda aja maha võtma. Lühikese mõttepausi järel vastasid Kalev/Cramo poolelt korvidega Severi Kaukiainen, Märt Rosenthal ja Erik Makke ning peagi oli seis viigis 11:11. Malcolm Bernardi viis järjestikust punkti aitasid Tartu Ülikoolil uuesti vahe sisse teha, aga veerandaja lõpp kuulus Kalev/Cramole ja esimene veerandaeg lõppes külaliste 21:19 juhtimisel.

Tartu Ülikool tegi teise veerandaja alguses mitme kiirrünnaku toel 14:2 spurdi, mis viis nad ette 33:23. Kalevlased jõudsid korduvalt seitsme punkti kaugusele ja minut enne perioodi lõppu sulas vahe viiele (39:34). Bernardi täpsed vabavisked taastasid tartlaste seitsmepunktilise edu, ent vahetult enne sireeni tegi Stephon Jelksi lähivise seisuks 41:36 Tartu Ülikooli poolt vaadatuna.

Kolmanda veerandi alguses Tartu Ülikooli rünnak takerdus. Kalev/Cramo tegi vahe tasa juba esimese kolme minutiga ning hakkas siis tasapisi eduseisu kasvatama. Viimase vaatuse eel juhtisid külalised 59:52.

