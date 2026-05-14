Suur jalgpallimäng pani tipptennisistide lahingu pausile

Roomas toimuval kõrgetasemelisel tenniseturniiril katkestati kolmapäeval Luciano Darderi ja Rafael Jodari vaheline veerandfinaal, sest kõrvalasuvast olümpiastaadionilt tõusnud suits kandus üle tenniseväljakule.

Jodar juhtis avasetis Darderi vastu 6:5, kui kohaliku aja järgi veidi pärast kella 23 hakkas umbes 500 meetri kaugusel asuvast olümpiastaadionilt kanduma tenniseväljakule palju paksu suitsu. Halva nähtavuse tõttu peatati tennisematš ligi 20 minutiks, lisaks mõjutas suits ka elektroonilist joonetehnoloogiat.

Suitsupilv tekkis olümpiastaadionil toimunud pidustustelt. Nimelt oli Itaalia jalgpallli karikavõistluste finaal Milano Interi ja Rooma Lazio vahel kella 23 paiku lõppenud ja karika üleandmise tseremoonia järel lasti taevasse ilutulestikurakette.

Suitsu hajumise järel said Jodar ja Darderi oma matši lõpuni mängida. Seejuures lõppes matš kohaliku aja järgi alles pärast kella 2 öösel. Darderi võitis numbritega 7:6 (5), 5:7, 6:0 ja pääses edasi poolfinaali.

The court in the Rafa Jodar and Luciano Darderi match in Rome is covered in a fog of smoke from the fireworks that went off at the football stadium next door.



Very tough to see… ELC can't track the ball… so the match is delayed.



