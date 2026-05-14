X!

Suur jalgpallimäng pani tipptennisistide lahingu pausile

Tennis
Foro Italico tenniseväljak mattus suitsu.
Foro Italico tenniseväljak mattus suitsu. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Tennis

Roomas toimuval kõrgetasemelisel tenniseturniiril katkestati kolmapäeval Luciano Darderi ja Rafael Jodari vaheline veerandfinaal, sest kõrvalasuvast olümpiastaadionilt tõusnud suits kandus üle tenniseväljakule.

Jodar juhtis avasetis Darderi vastu 6:5, kui kohaliku aja järgi veidi pärast kella 23 hakkas umbes 500 meetri kaugusel asuvast olümpiastaadionilt kanduma tenniseväljakule palju paksu suitsu. Halva nähtavuse tõttu peatati tennisematš ligi 20 minutiks, lisaks mõjutas suits ka elektroonilist joonetehnoloogiat.

Suitsupilv tekkis olümpiastaadionil toimunud pidustustelt. Nimelt oli Itaalia jalgpallli karikavõistluste finaal Milano Interi ja Rooma Lazio vahel kella 23 paiku lõppenud ja karika üleandmise tseremoonia järel lasti taevasse ilutulestikurakette.

Suitsu hajumise järel said Jodar ja Darderi oma matši lõpuni mängida. Seejuures lõppes matš kohaliku aja järgi alles pärast kella 2 öösel. Darderi võitis numbritega 7:6 (5), 5:7, 6:0 ja pääses edasi poolfinaali.

Toimetaja: Henrik Laever

tenniseuudised

15:03

Suur jalgpallimäng pani tipptennisistide lahingu pausile

09:07

Swiatek teenis hooaja esimese võidu esikümne mängija üle

13.05

Carol Plakk jõudis Monastiris põhiturniirile, aga kaotas avaringis

13.05

Glinka pidi Tuneesias noore belglase paremust tunnistama

13.05

Gauff pääses viienda matšpalliga poolfinaali, Cirstea sai lätlannast jagu

12.05

Läti tennisist põrus dopinguga

12.05

Zverev kaotas otsustava seti nulliga, Sinner kulges muretult veerandfinaali

11.05

Osaka ei suutnud Swiatekile Roomas erilist vastupanu osutada

11.05

Sinner loovutas kolmandas ringis vastasele vaid kaks geimi

11.05

Glinka alistas Tuneesias juunioride Prantsusmaa lahtiste võitja

11.05

Pegula võitis Roomas kuivalt, Swiatek loovutas ühe geimi

10.05

Neel ja tema paariline said finaalis kindla kaotuse

10.05

Sinner ja teised itaallased on Roomas hästi alustanud

09.05

Esireket Sabalenka pidi Roomas rumeenlanna paremust tunnistama

09.05

Lajalil ei õnnestunud Hiinas finaali pääseda

multimeedia

sport.err.ee uudised

15:03

Suur jalgpallimäng pani tipptennisistide lahingu pausile

14:28

Eesti tiim võitis Brasiilias seiklusspordi MK-etapi

13:51

Kläbo jõudis Norra suusaliiduga kokkuleppele

13:20

Inter sai meistritiitli kõrvale ka karikavõidu

13:19

Esimesel jalgpalli MM-i finaali vaheajašõul esinevad Shakira, Madonna ja BTS

12:44

Kaks rasket mängu pidanud Hollas ja Remmelg pääsesid Xiamenis alagrupist edasi

12:12

Manchester City püsib Arsenali kannul

11:47

Rump stardib Nürburgringi 24 tunni sõidul: kõige olulisem on puhtalt läbi tulla

11:15

Vägeva tagasituleku teinud Avalanche tagas koha nelja parema hulgas

10:49

Cleveland Cavaliersi lahutab edasipääsust üks võit

10:19

Henri Veesaar: NBA-sse minek on õige samm

09:40

PSG tuli viiendat aastat järjest Prantsusmaa meistriks

09:07

Swiatek teenis hooaja esimese võidu esikümne mängija üle

08:33

Valencia alistas Panathinaikose kolmandat korda ja jõudis finaalturniirile

08:07

Mets võib St. Pauli võimalikeks üleminekumängudeks terveks saada

13.05

USA profispordi märgiline korvpallur suri vaid 47 aasta vanuselt

13.05

Kaks korda kaotusseisust välja tulnud Saku Sporting jõudis karikafinaali

13.05

TalTech tuli suurest kaotusseisust välja ja võitis avamängu lisaajal Uuendatud

13.05

Tormis Laine vahetab tiimi ja suusamarki

13.05

ETV spordisaade, 13. mai

loetumad

13.05

BC Kalev/Cramo muudab nime

10:19

Henri Veesaar: NBA-sse minek on õige samm

13.05

USA profispordi märgiline korvpallur suri vaid 47 aasta vanuselt

13.05

TalTech tuli suurest kaotusseisust välja ja võitis avamängu lisaajal Uuendatud

12.05

Kurlingupaar Kaldvee - Lill võtab aja maha

13.05

Rooba klubi kaotas Soome hokiliiga finaalseeria otsustava mängu

12.05

Koondisekutseta jäänud Talihärm: minu jaoks ei ole see olukord õnneks või kahjuks uus

12.05

NBA mängija suri 29 aasta vanuselt

08:33

Valencia alistas Panathinaikose kolmandat korda ja jõudis finaalturniirile

13.05

Mihkels säästab Girol jalga Napoli etapiks: erilist väsimust ei ole

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo