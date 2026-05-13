Musting valiti kolmandat aastat järjest parimaks käsipallitreeneriks

Sel nädalal lõppenud käsipalli Eesti meeste meistrivõistluste ja naiste Balti mere liiga mängude raames avaldati ka eelmise kalendriaasta parimad. Täiskasvanute arvestuses valiti parimateks Alina Molkova, Dener Jaanimaa ja Kalmer Musting.

Kui 2024. aasta parimateks nais- ja meeskäsipalluriks valiti Hendrik Varul ja Darja Belokurova, siis aastase vahe järel võtsid taas Eesti parima tiitli enda kätte selle auhinna ka 2023. aastal saanud Alina Molkova ja Dener Jaanimaa. Parimaks treeneriks pärjati kolmandat aastat järjest Põlva Servitiga taas pea kõik võimalikud tiitlid võitnud Kalmer

Musting.

Aasta käsipalliklubi auväärse nimetuse sai Põlva käsipalliklubi. Aasta kohtunikupaariks valiti Euroopas järjest suuremaid tegusid tegevad Marion Kull ja Alvar Tint, kes on omale kirja saanud juba nii naiste kui ka meeste Meistrite liiga kohtumisi. Aasta parimateks U-18 vanuseklassi mängijateks valiti juba ka täiskasvanute koondistes tegusid teinud HC Kehra kasvandik Martin Lepik ja Mistra mängija Daniela Tuusis.

Eelmise aasta parimateks üritusteks tunnistati Spordiklubi Tapa korraldatud naiste karikavõistluste finaalturniir ning 2025. aasta parim Eestis korraldatud rahvusvaheline käsipalliüritus oli eeskujulikku tagasisidet saanud Balti mere riikide meistrite turniir U-17 vanuseklassile, mille viis läbi Spordiklubi Viimsi HC.

Meeste sümboolsesse koosseisu valiti Mathias Rebane, Kermo Saksing, Mihkel Lõp, Dener Jaanimaa, Jürgen Rooba, Armis Priskus ning Hendrik Varul. Sümboolsesse naiskonda kuulusid Laura Kärner, Maarja Treiman, Alina Molkova, Polina Gorbatsjova, Inga Bušina, Darja Belokurova ning Diana Laossaar.