Läti tennisist põrus dopinguga

Rahvusvahelise testimisagentuuri ITA sõnul leiti 23-aastase lätlase proovist klostebooli. Tegemist on steroidiga, mida kasutatakse lihasmassi kasvatamiseks. Sama keelatud aine tõttu sattus pahuksisse ja pidi lõpuks kolme kuu pikkust võistluskeeldu kandma praegune meeste maailma esireket Jannik Sinner.

Lisaks Ozolinsile leiti klostebooli ka USA tennisisti Daniil Kakhniuki proovist. Mõlemad mängijad andsid positiivseks osutunud dopinguproovi veebruarikuus Costa Rical toimunud ITF-i turniiril.

ITA lisas, et mõlemal tennisistil on võimalik otsust vaidlustada, ent kumbki ei ole seda seni teinud. Nende esialgsed võistluskeelud hakkasid kehtima 14. aprillil.

Ozolins asub maailma edetabelis 619. kohal ja on Robert Strombachsi järel Läti meeste teine reket. 23-aastase Kakhniuki leiab maailma edetabelis 1123. realt.