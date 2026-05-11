Rumeenias mängivad Eesti võrkpallurid osalevad põnevates medaliseeriates

Rumeenia meistriliigas jätkusid eestlaste osalusel põnevad medalimängud nii kulla- kui pronksiseerias. Pronksiseerias on osaliseks Albert Hurda ja Renee Teppani koduklubi Zalau ning Bukaresti Steaua ja pärast lõppenud nädalat on seeria 2:2 viigis. Eelmisel nädalal peeti kaks kohtumist ja mõlemad võitis Bukaresti klubi. Esimene mäng lõppes tulemusega 3:1 (30:28, 22:25, 25:23, 25:11), Teppan tõi 12 punkti (+2), Hurt ei mänginud. Seejärel sai vastane 3:2 (25:21, 25:23, 23:25, 23:25, 17:15) võidu, Teppanilt oma meeskonna parimana 20 punkti (+14), Hurt kaasa ei teinud, vahendab Volley.ee.

Rumeenia meistriliiga finaalseerias kohtuvad Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse koduklubi Galati Arcada ning Bukaresti Dünamo. See seeria on viigis mängudega 1:1. Avakohtumises jäi tulemusega 3:1 (24:23, 19:25, 27:25, 27:25) peale eestlaste tööandja, Vanker tõi oma põhitöö kõrvalt ka kolm punkti (+0), Lõhmus sekkus hetkeks ja skoori ei avanud. Teises mängus sai 3:2 (25:23, 25:22, 21:25, 26:28, 15:10) võidu Dünamo, Vanker tõi lisaks mängu juhtimisele ka punkti (-1), Lõhmuselt osalise mänguajaga samuti üks punkt (+0).

Itaalia esiliigas jätkas finaalseeriat Karli Alliku tööandja Abba Pineto, saades seeria teises mängus kirja 0:3 (19:25, 22:25, 22:25) kaotuse ja kolmandas samuti 0:3 (17:25, 20:25, 20:25) kaotuse. Seeria kaotas Abba Pineto 0:3 ja Allikule seega tasuks hõbedane autasu. Allik sai vigastada poolfinaalseerias ja platsile rohkem ei pääsenud.

Prantsusmaal jätkuvad mängud samuti esiliigas, kus Ardo Kreegi tööandja Saint-Quentin teenis viimati 3:0 (25:22, 25:20, 25:21) võidu Chaloni üle. Neli blokki pannud Kreegilt kokku 11 punkti (+9). Tabelis ollakse 59 punktiga neljandad.