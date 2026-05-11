Rumeenias mängivad Eesti võrkpallurid osalevad põnevates medaliseeriates
Lõppenud nädala põnevaimad sündmused leidsid Eesti võrkpallifännide jaoks aset Rumeenias, neli eestlast on seotud sealse kõrgliiga medaliseeriatega.
Rumeenia meistriliigas jätkusid eestlaste osalusel põnevad medalimängud nii kulla- kui pronksiseerias. Pronksiseerias on osaliseks Albert Hurda ja Renee Teppani koduklubi Zalau ning Bukaresti Steaua ja pärast lõppenud nädalat on seeria 2:2 viigis. Eelmisel nädalal peeti kaks kohtumist ja mõlemad võitis Bukaresti klubi. Esimene mäng lõppes tulemusega 3:1 (30:28, 22:25, 25:23, 25:11), Teppan tõi 12 punkti (+2), Hurt ei mänginud. Seejärel sai vastane 3:2 (25:21, 25:23, 23:25, 23:25, 17:15) võidu, Teppanilt oma meeskonna parimana 20 punkti (+14), Hurt kaasa ei teinud, vahendab Volley.ee.
Rumeenia meistriliiga finaalseerias kohtuvad Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse koduklubi Galati Arcada ning Bukaresti Dünamo. See seeria on viigis mängudega 1:1. Avakohtumises jäi tulemusega 3:1 (24:23, 19:25, 27:25, 27:25) peale eestlaste tööandja, Vanker tõi oma põhitöö kõrvalt ka kolm punkti (+0), Lõhmus sekkus hetkeks ja skoori ei avanud. Teises mängus sai 3:2 (25:23, 25:22, 21:25, 26:28, 15:10) võidu Dünamo, Vanker tõi lisaks mängu juhtimisele ka punkti (-1), Lõhmuselt osalise mänguajaga samuti üks punkt (+0).
Itaalia esiliigas jätkas finaalseeriat Karli Alliku tööandja Abba Pineto, saades seeria teises mängus kirja 0:3 (19:25, 22:25, 22:25) kaotuse ja kolmandas samuti 0:3 (17:25, 20:25, 20:25) kaotuse. Seeria kaotas Abba Pineto 0:3 ja Allikule seega tasuks hõbedane autasu. Allik sai vigastada poolfinaalseerias ja platsile rohkem ei pääsenud.
Prantsusmaal jätkuvad mängud samuti esiliigas, kus Ardo Kreegi tööandja Saint-Quentin teenis viimati 3:0 (25:22, 25:20, 25:21) võidu Chaloni üle. Neli blokki pannud Kreegilt kokku 11 punkti (+9). Tabelis ollakse 59 punktiga neljandad.
Toimetaja: Kristjan Kallaste