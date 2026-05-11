Tiimikaaslasi abistanud Taaramäe sai Jaapanis 16. koha

Kumano velotuuri finaaletapil (105,2 km) võidutses hollandlane Nils Sinschek (Li Ning Star; 2:31.18), jättes itaallase Andrea D'Amato (Team UKYO) ja jaapanlase Atsushi Oka (Astemo Ultsunomiya Blitzen) kümne sekundi kaugusele. Taaramäe (+0.16) ületas lõpujoone 20. positsioonil, vahendab ejl.ee.

Üldarvestuses pälvis võidu austraallane Luke Burns (Victoire Hiroshima). Sinschek sai ühesekundilise kaotusega teise ja Garibbo 14-sekundilise kaotusega kolmanda koha. Taaramäe tiimikaaslane Jo Hashikawa (+0.48) oli kümnes, eestlane ise pälvis 16. koha (+1.26).

Aserbaidžaani velotuuril (UCI 2.1) on peetud kaks etappi, mille järel hoiab liidripositsiooni Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team). Eestlastest on stardis Oskar Küüt ja Aaron Aus, kes on hetkel vastavalt 61. ja 82. kohal. Teisipäeval ootab rattureid ees 162,9 kilomeetrit marsruudil Gabala – Mingachevir.