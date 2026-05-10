Valga-Valka rattamaratoni võitsid Tarassov ja Leinonen

Kirill Tarassov Autor/allikas: Imre Avaste
Europark Estonian Cup rattamaratonide sari alustas hooaega Eesti-Läti ühisvõistluse, neljanda Diotech Valga/Valka Rattamaratoniga. 76-kilomeetrisel põhisõidul olid kõige kiiremad Kirill Tarassov (Murla Team) ja soomlanna Karoliina Leinonen (Tartu Rattaklubi).

Põnev lõppheitlus toimus viie ratturi vahel, kellest õnnestus esimesena finišijoon ületada Tarassovil (2:10.52). Talle järgnesid Taavi Kannimäe (Hawaii Express meeskond; +0.02), Siim Kiskonen (VAP Ventilatsioon; +0.03), Ivo Suur (Velohunt Team I; +0.04) ja Peeter Tarvis (Veloteek; +0.04). 

"Oli aru saada, et võistlus on vaja lõputõusul ära teha. Mulle jäi seal kaks varianti. Kui oleksin tundnud end hästi, siis oleksin pannud kohe mäe peal minema ja lõpuni püüdnud edu hoida, kuid Taavi võitis seal mäefiniši ja siis ma nägin, et nii vara ei tasu alustada. Tegin oma käigu peale mäge ja sellest piisas," ütles Tarassov finišis.

Naiste üldarvestuses ei olnud vastast Leinonenile, kes finišeeris ajaga 2:22.13. Teise koha teenis Kristel Sandra Soonik (Hawaii Express naiskond; +5.24) ja kolmanda koha Mari Kruuser (Redbike Naiste Team; +9.14). Viie parema sekka sõitsid end veel Liisi Lohk (Murla Team Ladies; +11.09) ja Triin Rast (Velohunt Sparta naiskond; +12.17).

"Raske võistlus oli," tõdes Soonik. "Algus oli väga kivine ja tuul oli ka väga tugev. Sai vist liiga tugev grupp omale valitud. Seejärel nägin, et selja tagant on järgmine suurem grupp tulemas ja jätkasin koos sellega. Lõpus metsa vahel läks see omakorda kaheks. Raske päev."

Hansgrohe kiirenduskilomeetril olid parimad Risto Mõttus ja Leinonen, LOOK mäefinišis ja Jetoil vahefinišis võidutses Kannimäe. Kiireimad tiimid olid Velohunt Team I meeskond ja Murla Team Ladies naiskond. 

29-kilomeetrisel Gardena poolmaratonil pälvis esimese koha Kevin Teeäär (Kalevi Jalgrattakool; 54.10), jättes selja taha Kaarel Laansoo (Kalevi Jalgrattakool; +0.00) ja Edvin Jürgeni (Viljandi Rattaklubi; +1.17). Tüdrukutest olid parimad Anni Adele Ots (Kalevi Jalgrattakool II; 55.45), Roosmarii Pesor (KJK-Komo Tüdrukud; +4.18) ja Isabel Kiis (KJK-Komo Tüdrukud; +4.20). Vichy liidrisärgid said enda selga Teeäär ja Ots. Kommipommi lastesõitude parimad olid Eliise Vuin ja Gregor Kiis. 

Europark Estonian Cup rattamaratonide sarja teine etapp, Veloplus 24. Raplamaa Rattamaraton sõidetakse 23. mail.

Toimetaja: Anders Nõmm

