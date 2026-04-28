Žalgiris alustas Euroliiga play-off'i kaotusega tiitlikaitsjale

Fenerbahce mängijad Autor/allikas: SCANPIX/IPA Sport/ABACA
Baltikumi esiklubi Kaunase Žalgiris kaotas korvpalli Euroliiga play-off'i avaringi esimeses mängus 78:89 tiitlikaitsjale Fenerbahcele.

Tasavägise avaveerandi järel võitis kodumeeskond Fenerbahce teise perioodi lausa 25:9 ja läks teise poolaja alguses 51:33 juhtima. Žalgiris vastas 12-punktilise spurdiga, aga Leedu meeskond tabas mängu jooksul 22 kaugviskest vaid viis ning ei suutnud Šarunas Jasikeviciuse juhendatud tiitlikaitsjat püüda.

Tarik Biberovic kordas 26 punktiga oma punktirekordit, Wade Baldwin lisas võitjate kasuks 17 ja Nicolo Melli 13 punkti. Nigel Williams-Goss kogus Žalgirise resultatiivseimana 24 punkti ja andis kuus resultatiivset söötu, Moses Wright toetas teda 19 punktiga. Žalgirise liider Sylvain Francisco tabas oma 12 viskest kolm ja lõpetas kohtumise 15 punkti ja kuue resultatiivse sööduga.

Olympiakos kaotas kodusaalis Monaco vastu avaveerandi 19:20, aga valitses ülejäänud mängu ja lahkus väljakult lõpuks 91:70 võiduga. Kui Kreeka hiid tabas oma viskeid 51-protsendiliselt, siis mullune finalist sai oma 28 kaugviskest läbi rõnga vaid neli. Äsja teist korda Euroliiga kõige väärtuslikumaks mängijaks nimetatud Saša Vezenkov tõi võitjatele 20 punkti, Monacot vedas ikka Mike James 19 punkti ja seitsme korvisööduga.

Play-off'i avaringis tuleb edasipääsuks võita kolm kohtumist.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

28.04

Žalgiris alustas Euroliiga play-off'i kaotusega tiitlikaitsjale

28.04

26 punktiga säranud Makke: tean, et olen sellisteks asjadeks võimeline!

28.04

Niits viskas 32 punkti, aga Kalev/Cramo alustas poolfinaali võiduga

28.04

Jordani saavutust korranud Flagg valiti napi eduga aasta uustulnukaks

28.04

Orlando Magic lükkas idakonverentsi esinumbri kuristiku äärele

27.04

Pärnu jättis suurepärase neljanda veerandi toel Tartu kohe kaotusseisu

27.04

Eesti-Läti korvpalliliiga püstitas tänavu publikurekordi

27.04

Rockets jäi Lakersi vastu ellu, Spurs ja Celtics jõudsid edasipääsu lävele

26.04

Kodune korvpallihooaeg hakkab jõudma kulminatsioonini

26.04

Rannula ja Tassi klubi sai lähikonkurendi üle olulise võidu

26.04

Naiste korvpallimeistriks tuli TSA

26.04

Vezenkov valiti teist korda Euroliiga kõige väärtuslikumaks mängijaks

26.04

Yokohama lõpetas Kotsari kaksikduubli toel kaotusteseeria

26.04

Minnesota võidukat õhtut jäid varjutama valusad vigastused

25.04

Paide krooniti 1500 pealtvaataja ees korvpalli esiliiga võitjaks

videod

sport.err.ee uudised

00:11

Ajalooline väravatesadu andis PSG-le Meistrite liiga poolfinaalis napi edu

28.04

Žalgiris alustas Euroliiga play-off'i kaotusega tiitlikaitsjale

28.04

Eesti hokikoondis alustab MM-i: kui säilitame kannatlikkuse, tuleme toime

28.04

ETV spordisaade, 28. aprill

28.04

26 punktiga säranud Makke: tean, et olen sellisteks asjadeks võimeline!

28.04

Mistra võitis otsustava mängu ja pääses käsipallifinaali

28.04

Niits viskas 32 punkti, aga Kalev/Cramo alustas poolfinaali võiduga

28.04

Teismeline hispaanlane võitis Madridis seti nulliga, ees ootab Sinner

28.04

Talviku motokrossihooaja eel: uus formaat ja rajad, see on ainult põnev!

28.04

Noored BMX-krossiratturid sõitsid Tšehhis pjedestaalile

28.04

Eesti U-23 epeemeeskond võitis EM-il pronksmedali

28.04

Jordani saavutust korranud Flagg valiti napi eduga aasta uustulnukaks

28.04

Kaldvee ja Lill kaotasid MM-il pärast head mängu algust Hiina paarile Uuendatud

28.04

Sõudmishooaja avavõistlus Tartus jäi halva ilma tõttu pooleli

28.04

Lass ja Lulea krooniti Rootsi meistriks

loetumad

27.04

Kersti Kaljulaid: alahindasin iseenda kui vapilooma väärtust

28.04

Kaldvee ja Lill kaotasid MM-il pärast head mängu algust Hiina paarile Uuendatud

27.04

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi

27.04

Sõõrumaa väärtuskonfliktist: eelkäijatele tuleb tänulik olla

28.04

O'Sullivan ja Trump langesid snuukri MM-il konkurentsist

27.04

Nool: see ei ole hea päev Eesti spordile, aga see oli vajalik

27.04

Kanter: kindlasti on meil väga lühike aken, kus kampaaniatööd teha

28.04

Eneli Jefimova sai tunnustuse osaliseks

27.04

Kaldvee - Lill pidid tunnistama tugeva Austraalia paari paremust

28.04

Orlando Magic lükkas idakonverentsi esinumbri kuristiku äärele

