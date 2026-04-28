Žalgiris alustas Euroliiga play-off'i kaotusega tiitlikaitsjale

Tasavägise avaveerandi järel võitis kodumeeskond Fenerbahce teise perioodi lausa 25:9 ja läks teise poolaja alguses 51:33 juhtima. Žalgiris vastas 12-punktilise spurdiga, aga Leedu meeskond tabas mängu jooksul 22 kaugviskest vaid viis ning ei suutnud Šarunas Jasikeviciuse juhendatud tiitlikaitsjat püüda.

Tarik Biberovic kordas 26 punktiga oma punktirekordit, Wade Baldwin lisas võitjate kasuks 17 ja Nicolo Melli 13 punkti. Nigel Williams-Goss kogus Žalgirise resultatiivseimana 24 punkti ja andis kuus resultatiivset söötu, Moses Wright toetas teda 19 punktiga. Žalgirise liider Sylvain Francisco tabas oma 12 viskest kolm ja lõpetas kohtumise 15 punkti ja kuue resultatiivse sööduga.

Olympiakos kaotas kodusaalis Monaco vastu avaveerandi 19:20, aga valitses ülejäänud mängu ja lahkus väljakult lõpuks 91:70 võiduga. Kui Kreeka hiid tabas oma viskeid 51-protsendiliselt, siis mullune finalist sai oma 28 kaugviskest läbi rõnga vaid neli. Äsja teist korda Euroliiga kõige väärtuslikumaks mängijaks nimetatud Saša Vezenkov tõi võitjatele 20 punkti, Monacot vedas ikka Mike James 19 punkti ja seitsme korvisööduga.

Play-off'i avaringis tuleb edasipääsuks võita kolm kohtumist.