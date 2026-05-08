Tiisaar ja Korotkov võitsid Madridi MK-etapil alagrupi

Rannavõrkpall
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused
Rannavõrkpall

Eesti rannavõrkpallurid Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov alustasid hooaja esimest MK-etappi Madridis edukalt, kui võitsid oma alagrupi.

Futures-taseme turniiril kuulus üheksanda asetusega Eesti paar A-alagruppi, kus saadi avamängus kirja 2:0 (21:17, 21:17) võit austerlaste Philipp Sponeri ja Lorenz Petutschnigu (8. asetus) üle, kirjutab volley.ee.

Seejärel mängiti alagrupi võidule turniiril kõrgeimat asetust omava Hispaania paari Alejandro Huerta Pastori – Adrian Gavira Collado vastu ja ka selle kohtumise võitis Eesti duo tulemusega 2:0 (21:19, 21:18).

See tähendas, et Tiisaar ja Korotkov pääsesid otse veerandfinaali, mis peetakse laupäeval. Vastane pole veel selgunud.

Toimetaja: Anders Nõmm

