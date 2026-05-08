Madis Mihkels sai Itaalia velotuuri avaetapil viienda koha

Aasta esimese suurtuuri kolm esimest etappi sõidetakse Bulgaarias ning reedel avati Giro sprinteritele mõeldud tasase etapiga, kus üldvõidu nimel konkureerivad ratturid üritasid lihtsalt peagrupi keskel või lõpus probleemidest hoiduda.

Kohe etapi alguses peagrupilt eest liikunud Manuele Tarozzi (Bardiani) ja Pablo Diego Sevilla (Team Polti) püüti kinni 23 kilomeetrit enne lõppu ja seejärel hakati valmistuma sprindifinišiks. 600 meetrit enne finišijoont toimus suur kukkumine, millest pääsesid vaid 12 meest, teiste seas ka Eesti esirattur Madis Mihkels.

Esimesena ületas joone 22-aastane prantslane Paul Magnier, kes teenis oma karjääri esimese etapivõidu suurtuuridelt. Magnier'le järgnesid Tobias Lund Andersen (Decathlon), Ethan Vernon (NSN) ning suurfavoriit Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Mihkels teenis Giro avaetapil viienda koha, millega ta kordas ühtlasi oma karjääri parimat tulemust suurtuuridel: mullusel Vueltal sai ta viienda koha kaheksandal etapil. "Hea meel, et kaosest puhtalt läbi pääsesin," ütles Mihkels etapi järel. "Finišis magasin maha, kui Lund tagant momentumiga alustas ja kohe vahe sisse sai. Jalg oli siiski suhteliselt hea ja ootan järgmiseid võimalusi."

Tippsprinteritest olid kukkumises osalised Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) ja Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech).