Mihkels Giro eel: sprindietappidel on sõit minu peale

Bulgaaria sadamalinn Burgas Musta mere rannikul võõrustas avatseremooniat, kui laval käisid kõik 23 tiimi ja 184 ratturit. EF Educationi meeskonna esisprinterina Girol startiv Madis Mihkels tänavuse hooaja seniste tulemustega väga rahul ei ole ning on täis tahtmist eelseisval võistlusel midagi suurt ära teha.

"Olen ise kindlasti enamat oodanud, ideaalne pole olnud," rääkis Mihkels. "Üldpildis on kõik hästi, stardin Girol enesekindlalt ja loodan, et siin tuleb ära."

Mihkelsi tiimikaaslaste hulgas tänavusel Girol pole ühtegi ratturit, kes oleks varem suurtuuridel etapivõidu saavutanud või jõudnud üldarvestuses 30-ne parema hulka. Mihkelsi parimateks tulemusteks etappidel on viies koht mullusel Vueltal ja kuues koht tunamullusel Girol.

"See aasta lähme etapivõitude mõtetega, üldarvestuse meest meil ei ole. Proovime etappe võtta sprintidest kui ka jooksikute seast mägedest. Sprindietappidel on sõit minu peale, üritan etappi võita. Ülejäänud etapid toetan oma meeskonnakaaslasi nii, kuidas saan," rääkis Mihkels.

Üle kolme nädala kestev võidusõit on suur väljakutse nii füüsiliselt kui vaimselt. Seda koges Mihkels oma esimesel Girol kaks aastat tagasi. "Eelmine Giro, mis tegin, oli omaette [väljakutse], kui iga nädal külili olin. Taastumine halvenes tänu neile kukkumistele, siis oli keeruline. Vueltal, kui kõik hästi läks, ei olnudki ühtegi probleemi," ütles ta.

Suurfavoriidina läheb starti Jonas Vingegaard. Kahekordne Tour de France'i võitja ning mullu ka Vueltal võidutsenud taanlane stardib Girol esimest korda. Giro kolm esimest etappi sõidetakse Bulgaarias, velotuur algab reedel.