X!

Mihkels Giro eel: sprindietappidel on sõit minu peale

Jalgrattasport
Foto: ERR
Jalgrattasport

Profirattur Madis Mihkels osales kolmapäeval Bulgaarias toimunud aasta esimese suurtuuri, Giro d'Italia esitlusel. Eestlane osaleb suurtuuril kolmandat korda.

Bulgaaria sadamalinn Burgas Musta mere rannikul võõrustas avatseremooniat, kui laval käisid kõik 23 tiimi ja 184 ratturit. EF Educationi meeskonna esisprinterina Girol startiv Madis Mihkels tänavuse hooaja seniste tulemustega väga rahul ei ole ning on täis tahtmist eelseisval võistlusel midagi suurt ära teha.

"Olen ise kindlasti enamat oodanud, ideaalne pole olnud," rääkis Mihkels. "Üldpildis on kõik hästi, stardin Girol enesekindlalt ja loodan, et siin tuleb ära."

Mihkelsi tiimikaaslaste hulgas tänavusel Girol pole ühtegi ratturit, kes oleks varem suurtuuridel etapivõidu saavutanud või jõudnud üldarvestuses 30-ne parema hulka. Mihkelsi parimateks tulemusteks etappidel on viies koht mullusel Vueltal ja kuues koht tunamullusel Girol.

"See aasta lähme etapivõitude mõtetega, üldarvestuse meest meil ei ole. Proovime etappe võtta sprintidest kui ka jooksikute seast mägedest. Sprindietappidel on sõit minu peale, üritan etappi võita. Ülejäänud etapid toetan oma meeskonnakaaslasi nii, kuidas saan," rääkis Mihkels.

Üle kolme nädala kestev võidusõit on suur väljakutse nii füüsiliselt kui vaimselt. Seda koges Mihkels oma esimesel Girol kaks aastat tagasi. "Eelmine Giro, mis tegin, oli omaette [väljakutse], kui iga nädal külili olin. Taastumine halvenes tänu neile kukkumistele, siis oli keeruline. Vueltal, kui kõik hästi läks, ei olnudki ühtegi probleemi," ütles ta.

Suurfavoriidina läheb starti Jonas Vingegaard. Kahekordne Tour de France'i võitja ning mullu ka Vueltal võidutsenud taanlane stardib Girol esimest korda. Giro kolm esimest etappi sõidetakse Bulgaarias, velotuur algab reedel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jalgrattauudised

06.05

Mihkels Giro eel: sprindietappidel on sõit minu peale

06.05

Kopecky võttis Vuelta liidrisärgi omale, Ebras 99.

05.05

Õigesti ajastatud rünnak andis prantslannale Vueltal võidu

05.05

Mäeuibo sõitis tugevas konkurentsis välja kõrge koha

04.05

Vuelta liider kukkus ja katkestas, Ebras 108.

04.05

Prantsuse rattaspordi kuumim nimi andis Tour de France'il jah-sõna

04.05

Suppi pälvis Tšehhis parima sprinteri särgi

04.05

Mulgi rattamaratoni võitsid Vaidem ja Steinburg

04.05

Janika Lõiv pidas Norra esisõitjaga maha tulise heitluse

03.05

Kindel Pogacar võitis esimesel katsel Romandia velotuuri

03.05

Naiste Vuelta algas šveitslanna võiduga, Ebras 115.

03.05

Tiimikaaslased kaksikvõidule aidanud Bauer sai parima sprinteri särgi

03.05

Suppi leidis õige mineku ja sõitis end Tšehhis pjedestaalile

02.05

Janika Lõiv avas Norras võiduarve

02.05

Eesti pararatturid suutsid end MK-etapil Belgias hästi realiseerida

01.05

Prantusmaa meister ei lubanud Pogacaril kolmandat järjestikust etappi võita

01.05

Karmi varakevade läbi elanud Ebras stardib Hispaania velotuuril

01.05

Riko Tammepuu tegi Rootsi karikasarjas eduka stardi

30.04

Romandia velotuur on alanud Pogacari kontrolli all

30.04

Mihkels läheb Itaalia velotuurile unistusega etapivõidust

sport.err.ee uudised

00:07

Kolmandal minutil skoorinud PSG mängib taas Meistrite liiga finaalis

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

06.05

ETV spordisaade, 6. mai

06.05

Mihkels Giro eel: sprindietappidel on sõit minu peale

06.05

Kaunase Žalgiris pikendas koduses karukoopas hooaega

06.05

Rooba koduklubi sai finaalseerias esimese kaotuse

06.05

Kullamäe ja Vene pidid Leedu kõrgliigas kaotusega leppima

06.05

Neuville oli Portugali ralli testikatsel kiireim, Fourmaux kolmas

06.05

Vapruse alistanud Paide pääses karikafinaali ja tagas koha eurosarjas

06.05

Eesti tõstjad võitsid EM-il kaks üksikala hõbemedalit

06.05

Kirpu skooris taaskord, aga koduklubi tiitlilootus sai hoobi

06.05

Kopecky võttis Vuelta liidrisärgi omale, Ebras 99.

06.05

Tallinn Cup tõi platsile kaheksa istevõrkpalli võistkonda

06.05

Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad Saaremaa sprintralliga

06.05

Aava ja Siitan asutasid noortele talentidele rallikooli

06.05

Metsa mängud St. Paulis võivad olla mängitud

06.05

Kohtunikega madistav Bostoni tähtmängija sai trahvikviitungi

06.05

Eesti ringrajasõitjad saavutasid Balti hooaja avaetapil palju esikolmikukohti

06.05

Kuuele Eesti vutiklubile väljastati eurosarja litsents

06.05

Nuudi teenis Rootsis kolmanda võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo