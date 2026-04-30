Mihkels läheb Itaalia velotuurile unistusega etapivõidust

Grupisõidu Eesti valitsev meister Madis Mihkels võtab tänavu osa Itaalia velotuurist ehk Giro d'Italiast, mis algab 8. mail Bulgaaria rannikulinnas Nessebaris ja lõpeb 31. mail Roomas. 22-aastane EF Education-EasyPosti rattur asub aasta esimesel suurtuuril stardijoonele selge eesmärgiga võita etappe.

Tänavune Giro on Mihkelsi kolmandks suurtuuriks. Mullu sõitis ta Hispaanias Vueltat ja tegi 2024. aastal oma debüüdi Giro d'Italial. Parimaks tulemuseks oli toona kuues koht üheksandal etapil. Lisaks pälvis eestlane seitsmenda koha 18. etapil ja üheksanda koha neljandal etapil.

"Stardime Girol etapivõitude mõtetega," kinnitas Mihkels. "Ise sihin kindlalt viite ja sõltuvalt, kuidas võidu sõidetakse, siis võib-olla kuni seitset etappi."

Giro d'Italial on kavas 21 etappi. Kogupikkust on velotuuril 3468 kilomeetrit. "Tegin pärast klassikuid kiire pausi, kuid pikalt puhkama ei jäänud," lisas Mihkels. "Trennide põhjal arvan, et olen Giro d'Italiaks valmis."

Lisaks eestlasele kuuluvad EF Educationi nimekirja Samuele Battistella, Jefferson Cepeda, Sean Quinn, Darren Rafferty, James Shaw, Michael Valgren ja Jardi van der Lee. Meeskonna põhiline ronija Richard Carapaz peab aasta esimese suurtuuri vahele jätma.