Õigesti ajastatud rünnak andis prantslannale Vueltal võidu

Cedrine Kerbaol
Cedrine Kerbaol Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Naiste Hispaania velotuuri kolmanda etapi (Padron - A Coruna; 121,2 km) võitis prantslanna Cedrine Kerbaol (EF Education-Oatly).

Kohe teisipäevase 1800 tõusumeetriga etapi alguses eraldusid Felicity Wilson-Haffenden (Lidl-Trek) ja Ebrase tiimikaaslane Sterre Vervloet (Lotto-Intermarche), kes kasvatasid oma edu kiirelt kahele minutile ning olid 30 km pärast starti peagrupist ees juba enam kui kolme minutiga.

Pärast seda, kui FDJ United-Suez hakkas sõitu kontrollima, kahanes kahe jooksiku edu umbes minutile; 40 km enne finišit ei suutnud Vervloet tõusul enam austraallanna tempos püsida ning Wilson-Haffenden jäi üksi ette. Peagrupp püüdis ta kinni tõusul 15 km enne teisipäevase etapi finišit.

Otsustav rünnak leidis aset munakivisektoril 2,2 km enne lõppu, kui Kerbaol kiirendas laskumisel; jõudis 300-meetrisele lõputõusule konkurentide ees kaheksasekundilise eduga ning andis sellest lõpupingutusega ära neli. Sprindis teisele kohale oli edukaim Belgia staar Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime), kes edestas Sarah Van Dami (Team Visma | Lease a Bike). Elisabeth Ebras (Lotto Intermarche Ladies) kaotas üheksa minutit ja sai 107. koha.

Üldarvestuses jätkab liidrina Franziska Koch (FDJ United-Suez ), boonussekundid tõstsid Kopecky teiseks ning võit Kerbaoli kolmandaks. Esikolmikut lahutab kolme etapi järel vaid neli sekundit. Ebras on kokkuvõttes 107. (+35.12).

Toimetaja: Anders Nõmm

Õigesti ajastatud rünnak andis prantslannale Vueltal võidu

