Karmi varakevade läbi elanud Ebras stardib Hispaania velotuuril

Valitsev grupisõidu Eesti meister Elisabeth Ebras teeb kolme kuu pikkuse vigastuspausi järel avastardi naiste aasta esimesel suurtuuril Vuelta Espana Femenina by Carrefour.es (UCI 2.WWT).

Ebrase hooaja esimene võistlus toimus 12. veebruaril Hispaanias kõrgetasemelisel Valencia velotuuril, mille avaetapil ta kukkus. Teisel etapil 21-aastane eestlanna enam ei startinud õlanuki-rangluu liigese nihestuse tõttu, mida tuli opereerida. "Hetkel veel täiesti taastunud pole, aga varsti ei tohiks enam piiranguid olla," ütles Ebras, kes kuu pärast esimest õnnetust elas veel üle ka liiklusõnnetuse.

"Võisin minna kuu peale operatsiooni uuesti rattaga välja sõitma. Kohe esimeses trennis sõitis mulle auto tagant otsa," kirjeldas Ebras. "Õnneks opereeritud õlg viga ei saanud, aga teine õlg tuli pooleldi liigesest välja ja sain suure hammaste trauma. See oli nii füüsiliselt kui mentaalselt jälle kõva pauk!"

Ebras sõidab tänavu Lotto Intermarche Ladies naiskonnas, kes on aasta esimesel suurtuuril Hispaanias starti oodatud. Võimalus võistluskilomeetreid koguda antakse ka Eesti meistrile. Kokku on Vueltal seitse etappi, mille jooksul sõidetakse 819,5 kilomeetrit.

Kohal on maailma tippratturid, kelle seast asuvad võidu nimel heitlema näiteks prantslanna Pauline Ferrand-Prevot, poolatar Kasia Niewiadoma, belglanna Lotte Kopecky, hispaanlannad Mavi Garcia ja Paula Blasi, šveitslanna Noemi Rüegg, hollandlannad Anna van der Breggen, Mischa Bredewold ja Karlijn Swinkels ning paljud teised.

Ebrase sõnul on taastumine läinud hästi, kuid kõige raskem on olnud see, et protsess on pikk. "Pärast operatsiooni olin suhteliselt kiiresti puki peal, aga peale autoõnnetust pidin jälle natuke aega taastuma," ütles Ebras. "Praegu olen kuus nädalat treeninud ning tiimi poolt on Vuelta minu jaoks lihtsalt ettevalmistus eesolevaks hooajaks."

Ebrasel on suurtuuri kogemus juba olemas. Mullu tegi ta oma debüüdi Giro d'Italial, kus pälvis üldarvestuses 105. ja noorratturite seas 25. koha.

Toimetaja: Anders Nõmm

jalgrattauudised

