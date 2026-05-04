Vuelta liider kukkus ja katkestas, Ebras 108.

Teine etapp kulmineerus grupifinišiga, kus Bossuyt edestas Koch ja viimase võistkonnakaaslast Evita Muzicit. Võitjaga sama aja sai veel 35 ratturit, neist viimasena Belgia täht Lotte Kopecky (Team SD Worx - Protime).

Kokkuvõttes jätkab Kopecky aga kolmandal kohal, kaotades liidriks tõusnud Kochile kümne sekundiga. Nende vahele mahub ka Bossuyt, kes jääb sakslannast kuue sekundi kaugusele.

Esimese etapi võitnud šveitslanna Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) kukkus üsna lõpu eel ja katkestas. 38-aastane Hollandi legend Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) jättis velotuuri juba enne teist etapp pooleli seoses pühapäeval toimunud kukkumisega.

Eesti jalgrattur Elisabeth Ebatas (Lotto Intermarche Ladies) lõpetas esmaspäeval grupis, mis kaotas võitjale enam kui kümne minutiga ja sai protokolli 108. koha. Kokkuvõttes on ta samuti sel kohal (+26.09).

Naiste Hispaania velotuuril on kavas seitse etappi ja võistlus kulmineerub laupäeval, 9. mail.