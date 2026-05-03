Naiste Vuelta algas šveitslanna võiduga, Ebras 115.

Suur osa pühapäevasest avaetapist oli sündmustevaene, aga paljud jäid peagrupist maha umbes 30 km enne finišit alanud vihmasel laskumisel. Kümme kilomeetrit enne finišijoont olnud kitsas kurv ja sellele järgnenud tehniline laskumine tõi kaasa mitmeid kukkumisi, teiste seas kukkus ka Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike).

EF Educationi ratturid suutsid kukkumiste järel ette jäänud viis naist kinni püüda ning ülesmäge sprindis edestas 25-aastane Rüegg Belgia superstaari Lotte Kopeckyt (Team SD Worx-Protime) ning sakslannat Franziska Kochi (Koch Franziska FDJ United-SUEZ). Suurepärase lõpu teinud Vos võitles end kukkumise kiuste seitsmendaks.

Ainsa eestlannana tänavusel esimesel suurtuuril osalev Ebras sai avaetapil 115. koha, kui kaotas parimatele 15.36. Ebras ületas finišijoone grupis, kuhu lisaks temale kuulus veel kümme naist.

56 esimest naist, sealhulgas kõik soosikud, said pühapäevase etapi finišis kirja sama aja. Kaks ja pool minutit pärast Rüeggi lõpetasid näiteks tunamulluse naiste Touri viies rattur Gaia Realini ning kahel suurtuuril kokkuvõttes napilt esikümnest välja jäänud Pariisi olümpiavõitja Kristen Faulkner.

Esmaspäevasel teisel, 110 kilomeetrit pikal etapil koguneb tõusumeetreid 1926. Tänavuse naiste Vuelta viimasel, 9. mail toimuval seitsmendal etapil tõusevad naised ligi 3500 meetrit ning velotuur lõppeb kuulsa Angliru tõusuga.