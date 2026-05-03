X!

Kullamäele anti Lietkabelise võidumängus rünnakul vabad käed

Korvpall
Kristian Kullamäe
Kristian Kullamäe Autor/allikas: BC Lietkabelis Panevėžys/Facebook
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Kristian Kullamäe aitas oma kodumeeskonna Lietkabelise pühapäeval Leedu kõrgliigas 96:71 võiduni Rytase üle.

Rytas on Leedu kõrgliigas 19 võidu ja 11 kaotusega Baltikumi esiklubi Žalgirise järel kindlalt teisel kohal, aga pühapäeval ei olnud neil võõrsil Lietkabelisele vastust. Kullamäe koduklubi läks teise veerandaja keskel ette 41:31 ja pärast seda püsis vahe kohtumise lõpuni kahekohaline.

Kullamäe veetis väljakul kõigist mängijatest enim, 30 minutit ning tegi lausa 22 pealeviset, millest tabas kaheksa. Eesti koondise mängujuhi arvele kogunes lõpuks 21 punkti (kahesed 5/12, kolmesed 3/10) ja kaks resultatiivset söötu.

Lazar Mutic viskas Lietkabelise kasuks 22 ja Nikola Radicevic 17 punkti, aga esimene tegi üheksa ning teine 12 pealeviset ehk kahe peale kokku vähem kui Kullamäe üksi. Paulius Danuseviciuse arvele jäi 13 punkti ja 10 lauapalliga kaksikduubel. Lietkabelis on 29 vooru järel 15 võidu ja 14 kaotusega viiendal kohal, aga kolmandal kohal olev Neptunas on vaid võidu kaugusel.

Kullamäe on viimasel kahel kuul olnud Leedu kõrgliigas resultatiivne: alates märtsi algusest on ta 11 liigamängus visanud keskmiselt 19,2 punkti mängu kohta; kogu hooaja lõikes on ta keskmiselt 15,3 punktiga liiga kõigi mängijate arvestuses kuuendal kohal. Sel hooajal kokku visatud 444 punkti annavad talle resultatiivsustabelis praegu kolmanda koha.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

21:20

Kullamäele anti Lietkabelise võidumängus rünnakul vabad käed

18:40

Hezonja vägiteod vedasid Reali lisaajal Raieste koduklubi vastu võidule

11:11

Kotsar tegi tugeva partii, aga Yokohama lõpetas hooaja kaotusega

08:43

Embiid ja Maxey viisid 76ersi otsustavas mängus Celticsi üle võidule

02.05

Drell oli hoos, aga mäng jäi pooleli

02.05

USA tippülikooliga liitunud Vaaks: valik oli üsna lihtne

02.05

Kotsar oli Jaapanis lähedal kolmikduublile

02.05

LeBron James tüüris LA Lakersi järgmisesse ringi

01.05

Varrak leidis kaotusest optimismi: nad olid meiega vahepeal püstihädas

01.05

Ka Kalev/Cramo jõudis korvpallifinaalist võidu kaugusele

01.05

Hayes-Davise tabamus tõi Panathinaikosele lisaajal teise võidu

01.05

Knicks hävitas Hawksi, Timberwolves lõpetas Nuggetsi hooaja

30.04

Pärnu Transcom saatis Tartu Ülikooli kuristiku servale

30.04

Kullamäe aitas Lietkabelise kaotusseisust välja, ent eksis lõpuviskel

30.04

Pokk aitas Tartu naiskonna pronksmedalile

videod

sport.err.ee uudised

23:18

Mistra naiskond tahab arenemiseks rohkem rahvusvahelisi mänge

23:05

ETV spordisaade, 3. mai

22:57

Klaar F1 elektrimootoritest: eks see paraku selline arvutimäng on

22:31

Tiitlivõistlusteks valmistuv Embrich: tunnen, et kogu aeg on midagi puudu

22:16

Imelaps Antonelli võitis kolmanda järjestikuse F1 etapi

21:20

Kullamäele anti Lietkabelise võidumängus rünnakul vabad käed

20:44

ManU võitis esmakordselt kümne aasta jooksul Liverpooli mõlemas liigamängus

20:21

Kindel Pogacar võitis esimesel katsel Romandia velotuuri

19:33

Eesti meister Laasik EM-pronksist: oleme head sõbrad, meil on vaimne side Uuendatud

19:21

Ülivõimas Sinner tegi Madridis tenniseajalugu

18:40

Hezonja vägiteod vedasid Reali lisaajal Raieste koduklubi vastu võidule

17:53

Mistra lõpetas Balti mere liiga võiduga

17:26

Mattias Käit krooniti Šveitsi jalgpallimeistriks

16:59

Naiste Vuelta algas šveitslanna võiduga, Ebras 115.

16:24

Vaher oli Hispaanias kõigil katsetel kiireim ja teenis esimese rallivõidu

loetumad

09:52

Rumeenia alistanud Eesti jäähokikoondis kindlustas koha A-grupis Uuendatud

10:27

Tribuntsov võitis USA-s kuldmedali ja oli lähedal Eesti rekordile

02.05

USA tippülikooliga liitunud Vaaks: valik oli üsna lihtne

02.05

Drell oli hoos, aga mäng jäi pooleli

02.05

Murphy jõudis MM-tiitlist võidu kaugusele

02.05

Snuukri MM-il mängiti rekordiline partii

02.05

Suri auto- ja paraspordi suurkuju Alex Zanardi

02.05

Eesti tuli kaks korda kaotusseisust välja ja alistas Lõuna-Korea hokimehed Uuendatud

10:08

Hiinlane tuli snuukri MM-i poolfinaalis Alleni vastu raskest seisust välja

02.05

Segapaaride MM-i võitis Austraalia Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo