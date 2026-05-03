Kullamäele anti Lietkabelise võidumängus rünnakul vabad käed

Rytas on Leedu kõrgliigas 19 võidu ja 11 kaotusega Baltikumi esiklubi Žalgirise järel kindlalt teisel kohal, aga pühapäeval ei olnud neil võõrsil Lietkabelisele vastust. Kullamäe koduklubi läks teise veerandaja keskel ette 41:31 ja pärast seda püsis vahe kohtumise lõpuni kahekohaline.

Kullamäe veetis väljakul kõigist mängijatest enim, 30 minutit ning tegi lausa 22 pealeviset, millest tabas kaheksa. Eesti koondise mängujuhi arvele kogunes lõpuks 21 punkti (kahesed 5/12, kolmesed 3/10) ja kaks resultatiivset söötu.

Lazar Mutic viskas Lietkabelise kasuks 22 ja Nikola Radicevic 17 punkti, aga esimene tegi üheksa ning teine 12 pealeviset ehk kahe peale kokku vähem kui Kullamäe üksi. Paulius Danuseviciuse arvele jäi 13 punkti ja 10 lauapalliga kaksikduubel. Lietkabelis on 29 vooru järel 15 võidu ja 14 kaotusega viiendal kohal, aga kolmandal kohal olev Neptunas on vaid võidu kaugusel.

Kullamäe on viimasel kahel kuul olnud Leedu kõrgliigas resultatiivne: alates märtsi algusest on ta 11 liigamängus visanud keskmiselt 19,2 punkti mängu kohta; kogu hooaja lõikes on ta keskmiselt 15,3 punktiga liiga kõigi mängijate arvestuses kuuendal kohal. Sel hooajal kokku visatud 444 punkti annavad talle resultatiivsustabelis praegu kolmanda koha.