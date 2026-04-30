Kullamäe aitas Lietkabelise kaotusseisust välja, ent eksis lõpuviskel

Kristian Kullamäe. Autor/allikas: BC Lietkabelis Panevėžys/Facebook
Leedu korvpalli kõrgliigas pidi Eesti koondise mängujuhi Kristian Kullamäe koduklubi Lietkabelis kolmapäeval tunnistama Jonava 69:67 paremust.

Tasavägise avaveerandi järel võitis kodumeeskond Jonava teise perioodi lausa 26:8 ja läks mängu juhtima 21 punktiga. Seisul 35:53 lõpetas Lietkabelis aga kolmanda veerandaja 15:0 vahespurdiga ja suutis otsustaval perioodil seisu viigistada.

Veel kolm sekundit enne lõpusireeni oli Lietkabelis viiepunktilises kaotusseisus, siis tabas Dovis Bickauskis nurgast kaugviske ning Jonava ei suutnud otsaauti lahti mängida. Kullamäele jäi võimalik võiduvise, aga see tabas lauda.

Kullamäe tabas kolmapäeval 17 viskest viis (kaugvisked 2/8) ning lõpetas mängu 16 punktiga oma võistkonna resultatiivseimana. Lisaks jäi tema arvele viis lauapalli ja kaks korvisöötu. Üleplatsimeheks oli Jonava kasuks 19 punkti visanud Jamar Ashton-Langford.

Lietkabelise jaoks lõppes neljamänguline võiduseeria, 14 võidu ja 14 kaotusega ollakse tabelis viiendal kohal. Leedu kõrgliiga põhihooaja lõpuni jääb neli mängu.

Toimetaja: Anders Nõmm

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo