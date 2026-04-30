Kullamäe aitas Lietkabelise kaotusseisust välja, ent eksis lõpuviskel

Tasavägise avaveerandi järel võitis kodumeeskond Jonava teise perioodi lausa 26:8 ja läks mängu juhtima 21 punktiga. Seisul 35:53 lõpetas Lietkabelis aga kolmanda veerandaja 15:0 vahespurdiga ja suutis otsustaval perioodil seisu viigistada.

Veel kolm sekundit enne lõpusireeni oli Lietkabelis viiepunktilises kaotusseisus, siis tabas Dovis Bickauskis nurgast kaugviske ning Jonava ei suutnud otsaauti lahti mängida. Kullamäele jäi võimalik võiduvise, aga see tabas lauda.

Kullamäe tabas kolmapäeval 17 viskest viis (kaugvisked 2/8) ning lõpetas mängu 16 punktiga oma võistkonna resultatiivseimana. Lisaks jäi tema arvele viis lauapalli ja kaks korvisöötu. Üleplatsimeheks oli Jonava kasuks 19 punkti visanud Jamar Ashton-Langford.

Lietkabelise jaoks lõppes neljamänguline võiduseeria, 14 võidu ja 14 kaotusega ollakse tabelis viiendal kohal. Leedu kõrgliiga põhihooaja lõpuni jääb neli mängu.