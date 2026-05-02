Janika Lõiv avas Norras võiduarve

Janika Lõiv Autor/allikas: Egopromotion
Norras Oslos peetud Rye Bike Festivali teisel päeval oli kavas olümpiakrossivõistlus (UCI C1), mille eliitnaiste konkurentsis võitis Janika Lõiv.

Lõivu võiduajaks mõõdeti üks tund, 14 minutit ja üheksa sekundit. Tšehhitar Jitka Cabelicka kaotas talle kahe minuti ja kaheksa sekundiga ning norralanna Thea Siggerud nelja minuti ja 43 sekundiga.

"Rajal ei olnud väga palju tõusu, aga selle eest oli palju kive ja juurikaid," kirjeldas Lõiv võistluse järel. "Starti minnes oli ikka päris tugev närv sees, sest pole ammu võistelnud. Põhimõtteliselt kontrollisin sõitu algusest lõpuni ja sain teha kõike oma rütmi järgi. Ainult esimesel ringil pakkus Tšehhi tüdruk natuke konkurentsi sabas püsides, aga sealt edasi sõitsin üksinda. Kõik läks plaanipäraselt ja õnnestus võit ära tuua."

Mairit Kaarjärv lõpetas võistluse seitsmendana, kaotades kaasmaalannale kümne minuti ja 27 sekundiga. "Ma ei saanud stardist hästi minema ja jäin grupi taha. Üritasin sõita ühtlases tempos ja sõidu keskel tempot juurde panna. Enesetunne oli hea ja jäin oma sõiduga rahule," ütles Kaarjärv.

Naisjuunioride seas pälvisid kolmikvõidu norralannad Idun Skjerve-Hansen (58.45), Marie Aune (+1.20) ja Astrid Halvorsen (+1.44). Loore Lemloch sai kuuenda koha, jäädes võitjast kuue minuti ja 27 sekundi kaugusele. "Jään sõiduga rahule ja rada oli lahe. Olen õnnelik, et sain lõpuni sõita. Homme jälle päev," rääkis Lemloch.

Pühapäeval on Rye Bike Festivalil kavas lühirajasõidud.

Toimetaja: Henrik Laever

