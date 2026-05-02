Eesti pararatturid suutsid end MK-etapil Belgias hästi realiseerida

Meeste H5 klassis oli 20,4-kilomeetrisel distantsil päeva kiireim prantslane Loic Vergnaud ajaga 29.30. Talle järgnesid hiinlane Qiangli Liu (+0.26) ja hollandlane Tim de Vries (+1.09). Lepik jäi võitjast kuue minuti ja 42 sekundi kaugusele.

Naiste C5 klassis olid kiireimad prantslanna Heidi Gaugain (28.47), inglanna Crystal Lane-Wright (+1.12) ja prantslanna Margot Boulet (+1.34). Juul kaotas parimale kuue minuti ja 34 sekundiga.

"Mõlemad tegid eraldistardis väga tublid sõidud. Oma hetkevõimekuse juures oli see peaaegu maksimaalne sooritus," rääkis Eesti pararatturite koondise treener Maaris Meier. "Eraldistardipäevadel oli Belgias eriti tugev tuul ja tuulepuhangud testisid kõiki."

Meeste H5 klassi 60 kilomeetri pikkuses grupisõidus pälvis taas esikoha Vergnaud (1:35.13), edestades Liud (+4.02) ja De Vriesi (+4.04). Lepik ületas lõpujoone kümnendal positsioonil.

Naiste W5 klassi 70,2-kilomeetrises grupisõidus võidutses itaallanna Claudia Cretti (1:54.23), jättes grupifinišis selja taha Gaugani ja hiinlanna Zixian Ji. Juul lõpetas sõidu 12. kohal.

"Grupisõidus ei olnud Jannol hea päev. Andis tunda, et ta oli vahetult enne MK-etappi osalenud CISM korraldatud militaarvõistlustel, kus ta omad sõidud võitis," jätkas Meier.

"Kuna tal polnud head tunnet, siis ta tegi sel päeval, mis suutis. Mari-Liisi grupisõit oli peale poolt ringi pigem soolosõit, sest ta jäi esimesel ringil kukkumise taha ning kuigi peale seda õnnestus tagasi gruppi jõuda, siis järgmise kiirenduse jaoks energiat ei olnud. Tubli kannatus ka tema poolt."

Kolmas pararatturite maailma karika sarja etapp peetakse 7.-10. maini Itaalias Abruzzos.