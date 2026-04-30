Real kaotas Tavarese, aga alustas Euroliiga veerandfinaali napi võiduga

Korvpall
Walter Tavares kolmapäevase mängu alguses
Walter Tavares kolmapäevase mängu alguses Autor/allikas: SCANPIX/PSNEWZ/SIPA
Korvpall

Korvpalli Euroliigas võitis Madridi Real oma veerandfinaalseeria esimeses mängus Tel Avivi Hapoeli kolmapäeval 86:82.

Real sai kohe kohtumise alguses valusa hoobi, kui vaid kolm minutit kestnud mängu järel pidi põlvevigastuse tõttu väljakult lahkuma nende keskmängija Walter Tavares. Tema puudumisest lõikas kasu Hapoeli suur Dan Oturu, kes lõpetas mängu 20 punkti ja 17 lauapalliga.

Tavarese vigastusele vaatamata läks Real avaveerandil 14 punktiga juhtima ning suurendas teisel perioodil edu 20 punktile, veel neljanda veerandaja keskel juhtis kodumeeskond 82:64, aga Hapoel lõpetas kohtumise 18:4 vahespurdiga.

"Mängisime targalt 35 minutit. Nüüd peame uue lehe keerama ja järgmisele mängule mõtlema," sõnas Reali kasuks 21 punkti visanud tagamängija Facundo Campazzo. "Edy [Tavares] on 70 protsenti meie kaitsemängust. Ma ei tea, mis temaga täpselt juhtus, aga pidime sellega mängu jooksul hakkama saama. Mängisime võitluslikult, keskendunult ja meie korvpall oli voolav," lisas argentiinlane.

Hapoeli poolelt tegid skoori vaid kuus meest, üleplatsimeheks kerkis 25 punkti visanud Antonio Blakeney. Campazzo tabas üheksast kaugviskest kuus, Reali kasuks viskasid veel Trey Lyles 13 ja Mario Hezonja 11 punkti.

Toimetaja: Anders Nõmm

Real kaotas Tavarese, aga alustas Euroliiga veerandfinaali napi võiduga

Real kaotas Tavarese, aga alustas Euroliiga veerandfinaali napi võiduga

