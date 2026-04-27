Kanter: kindlasti on meil väga lühike aken, kus kampaaniatööd teha

Pärast Kersti Kaljulaidi ametist tagandamist Eesti olümpiakomitee presidendi kohusetäitjaks saanud Gerd Kanter sõnas, et uus president tuleb kindlasti valida juunis.

Olümpiakomitee liige ja eelmine president Urmas Sõõrumaa on avaldanud arvamust, et valimised võiks tulla hiljem, näiteks pärast riigikogu valimisi. Siis püsiks sport ka valimiste kontekstis paremini teemas.

"Täna mitmete juristide väga selge analüüsi tulemusel oli üks kindel seisukoht - meil ei ole alternatiive, me ei saa neid aegu pikendada," vastas aga Kanter ETV spordisaates.

"Eks tuleb juriste uskuda. Tänase seisuga peame tõesti 18. juunil uue presidendi valima. Valima ka uued täitevkomitee liikmed. Kindlasti on meil väga lühike aken, kus seda kampaaniatööd teha."

Enda võimaliku kandidatuuri osas ei nõustunud ta palju rääkima. "Täna väga vara öelda. Täna üritan väärikalt selle kohusetäitja rolli ära täita. Tark ei torma."

Kanter nõustub, et Kaljulaidi tagandamise taga oli väärtuskonflikt. "Jaa, kindlasti. Eks meil teatav uue ja vana võitlus on. Eks seda näitas ka see hääletus. Me enam-vähem pooleks oleme."

Ta on päri ka sellega, et suhtlus võinuks olla senisest avatum. "Kui üritada teha kiireid muudatusi, siis selge see, et see vajab lisaselgitusi. Väga tihti, kui oleme saanud lisaselgitusi teha, siis need asjad on inimestele saanud selgeks. Kommunikatsioonikriitika on täiesti õigustatud."

Kas umbusaldus oli presidendi persooni või laiemalt EOK juhtimise vastu? "Nii üht kui teist. Kindlasti oli tema persoon see, keda spordiinimesed võib-olla lõpuni omaks ei võtnud. Kindlasti mitmed teemad, kus olemegi uue ja vana vahel. Dilemmat on, mida arutada."

Küll aga ei nõustu senine asepresident, et Kaljulaid polnud kompetentne. "Peegeldades sisevaadet, siis ta oli hinges väga spordiga kodus. Need spordiasjatundmatuse etteheited olid kindlasti täiesti alusetud."

Toimetaja: Siim Boikov

