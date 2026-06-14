Teigamägi: ei poolda, et võtame alaliitudelt ära ühe nende suurema väärtuse ehk sportlased

Sa kandideerisid kaks aastat tagasi ka, tulid siis pronksile. Nüüd lähed kulda võtma. Mida teed oma kampaanias seekord teisiti? Mida lubad rohkem? Mida vähem?

Ega ma eelmine kord ka just pronksi võtma läinud. Inimesena ma kindlasti muutunud ei ole ja põhimõtted sporti ka. Mida ma kindlasti tahan öelda - tänavune situatsioon on natuke teistsugune. Ametiaeg saab olema lühem kui tavapäraselt. Teiseks, ma arvan - täna on ka valijate ootused mõnevõrra teistsugused kui 2024. aastal.

Kas EOK peaks olema ennekõike tippspordile ja medalitele keskenduv organisatsioon?

See osa, mis riik on meile andnud rahalises plaanis ja oma määrustega, siis suur osa meie eelarvest on sihitud saavutus- ja tippspordi toetamisele. Loomulikult on meil põhikirjas teisi funktsioone ja need vajavad ka täitmist. Aga paratamatult põhiraskus, mis puudutab organisatsiooni tööd - võib-olla mitte juhatuse, presidendi tööd, aga organisatsiooni igapäevatööd - on saavutus- ja tippspordi edendamine ja arendamine.

Kas näed rahavoo suurendamist ennekõike eratoetajate kaasamisega või riigipoolse toetuse suurenemisega?

Kui teeme lihtsat matemaatikat, siis tänane mõnesajatuhandene erasponsorite toetus - kui seda õnnestuks kaks-kolm suurendada - oleks see saavutus omaette. Aga teisalt ei tõsta see väga palju olümpiakomitee eelarve tuludepoolt. Mõnevõrra tõstab, mõnevõrra on võimalik teha rohkem spordipropagandat. Mingeid hädapäraseid liine arendada. Suurem pilk saab ikkagi suunatud riigi suunas.

Praegu on proportsioonid 90-10...

Ta ei ole isegi 90-10. Seal vahepeal on ka rahvusvaheline raha.

Just! Aga kas erarahaprotsent peaks olema suurem?

Ta võiks olla suurem! Meie ettevõtjatel võiks olla natuke suurem huvi ka olümpiaideede toetamisel. Aga fakt on selles, et kui ta oleks ka 80-20... täna ta ei ole ka 90-10. Niiöelda erasponsorite toetus, millest osa ei ole rahas, vaid on niiöelda... teenustes. Tegelikult on ta umbes viis protsenti tänasest eelarvest. Nii palju, kui mina tean. Saan veel täpsemate numbritega tutvuda juhul, kui osutun valituks. Hea oleks, kui ta oleks suurem. Hea oleks, kui ta oleks suurem. Ma ei väida ka vastupidist. Aga selleks peab olümpiakomiteel olema teatud erasponsoritele rohkem atraktiivset väljundit. Mina ei poolda väga seda, et võtame alaliitudelt-klubidelt ära ühe nende suurema väärtuse ehk sportlased. See on nende tänane aktiva, läbi mille läbi rääkida. Loomulikult on sportlased olümpiakomiteel kaasas, aga see ei tähenda, et me oma võimekust kasutame ära selleks, et mõne alaliidu püüdlus nullida. Vastupidi, me peaksime alaliitude suunas vaatama kui peamiste töötegijate suunas.

Väike riik, raha on vähe. Kas peaksime tegema valiku ja tõmbama joone: ühed on need, kellele hakkame teadlikult panustama, ütleme selle välja - see on meie tulevik. Ja teised jäävad joone alla. Kui sind järgmise kahe aasta jooksul valitakse, siis käivitub see protsess?

Me oleme korra kultuuriministeeriumi asekantsler Raido Mittiga sel teemal rääkinud, kuna tema selle teema meediasse tõi. Mina lähtun täna siiski sellest, et tegelikult on mingid prioriteedid juba välja kujunenud. Ega Raido mulle ka ei avanud, milline tema täpsem ideoloogia oleks. Umbes 80 protsenti Eesti spordis olevat raha läheb niikuinii umbes 20 protsendile liitudest laias laastus. Mingil määral läbi tulemuste, läbi selle, kui palju on meil edukaid treenereid, kui palju on kohapeal tegevusi, on juba sport mõnevõrra prioretiseeritud. Kas teda peaks veel prioretiseerima - ma ei ole seda enda esmaseks tööülesandeks näinud.

Kuidas saavutada seda, et Sildarude perekonna tüli ei oleks Eesti spordi tähtsaim teema kevadel, suvel, sügisel ja talvel? Kas näed seda enda tööna?

Ei näe. Ma arvan, et meedia peaks omavahel kokku leppima, millises osas näeb ta seda spordi sisuna ja millises osa tegelikult spordivälisena. Peretülid kui sellised - igas ühiskonnas on neid. Kahjuks rohkem kui tahame võib-olla. Aga see ei ole ühegi katusorganisatsiooni ajada.

Kas tippsport on meelelahutus?

Mingil määral kindlasti on. Raske tööga saavutatav meelelahutus, kus ma loodan väga, et see, kes seda meelelahutust pakub ehk sportlane seda naudib.

Kui sind valitakse kaheks aastaks, siis kas sa tegelikult lähed välja pikema plaaniga ehk kaks pluss neli?

Ma arvan, et olen nõus sellele küsimusele vastama - kui ma olen valitud - kõige varem selle aasta lõpuks. Täna ma selget vastust ei anna. Täna võib-olla tean mingitest asjadest liiga vähe. Selge on see, et suuremate ülesannete täitmiseks, kõikide eesmärkide seadmiseks on kaks aastat ja mõni kuu liiga väike aeg. Samal ajal kahe aasta pärast näeme uut presidendikampaaniat, ma pakun.

Mitu häält sul praegu on?

Kokku on saalis kuni 123 liiget. Mina teen kõik selleks, et sellest vähemalt 62 enda poole kallutada.