Kiivikas: sõbralikum suhtumine, sellest on natuke puudu

"Ma ise proovin kulturismi ja fitnessi liidus teha - sa kuulad ära ühe poole, teise poole. Proovid leida keskteed, inimesi lepitada. Üks päev tuleb sinult hea ettepanek, teine päev teiselt poolt," lausus Kiivikas intervjuus ERR-ile.

"Ma proovin päriselt saada sellise kesktee ja panna inimesi saama üksteist mõistma. Isegi, kui keegi arvab teistmoodi, siis ei pea me tülli minema. Me võime leida kesktee ja alati võib ka teisel inimesel olla normaalne mõte. Aga meil on selline vastandamine. Sõbralikum suhtumine, sellest on natuke puudu."

Kiivikas võrdles Kaljulaidi juhtimist eelnevate EOK presidentidega. "Urmas [Sõõrumaa] ütleb ka vahel omamoodi asju, aga temast kiirgub soojust või heatahtlikkust. See on praegu see, mis jäi võõraks. Kui olid eelmised presidendid: Mart Siimann, Neinar Seli, hiljem juba Sõõrumaa - nad olid kõik piisavalt sõbralikud ja soojad inimesed. Nende erinevus osadel juhtudel oli ka see, et nad panid ise ka finantsiliselt sinna päris palju sisse."

Kiivikas ei öelnud, kuidas tema alaliit umbusaldamises hääletas, aga tunnistas, et valikut ei olnu dlihtne teha. "Arutelud ei muutnud otsustamist väga palju lihtsamaks. Ka vastuargumendid, mis esitati - jah, seal oli ka asjalikke asju, aga seal oli ka palju pudru ja kapsaid. Palju kära justkui eimillestki. Midagi nagu on ja samas ei saa täpselt aru, mis on."

Samas ei olnud ka alternatiiv selge. "Ma ei saanud algul aru, mis paremini teeme? Kes on inimesed ja mis on plaan? Võib-olla oleks tahtnud varem näha seda meeskonda, kes on pädevam ja keda spordirahvas aktsepteerib. Praegu lähemegi laiali, presidenti pole."

"Saame aru, et Erki Nool, tugev opositsionäär - täna on tõstetud ka tema kandidatuur. See on teine asi, kas see saab piisava mandaadi teistelt osapooltelt. Erki on ka terava ütlemisega, ka asjalikke asju, aga kohati tuleb ka sealt lahmimist."

"Alaliidu president peab olema väga hea diplomaat. See peab olema inimene, kes oskab suhelda," tähtsustas Kiivikas. "Kes on pigem sõbralik ja ei lähe kedagi ründama. Kui ühe alaliidu sees juba ei suuda asju korras hoida, siis kuidas 70 teise liidu sees hoiad seda tasakaalus? See ei ole lihtne ülesanne. Väga vastutusrikas ülesanne seisab ka uuel presidendil, kes iganes ta on. Et olla justkui kõigile meelepärane."