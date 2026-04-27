X!

Kiivikas: sõbralikum suhtumine, sellest on natuke puudu

Eesti kulturismi ja fitnessi liidu president Ott Kiivikas sõnas pärast EOK presidendi Kersti Kaljulaidi umbusaldamist, et organisatsiooni juht peab olema väga hea diplomaat ja sõbraliku suhtumisega.

"Ma ise proovin kulturismi ja fitnessi liidus teha - sa kuulad ära ühe poole, teise poole. Proovid leida keskteed, inimesi lepitada. Üks päev tuleb sinult hea ettepanek, teine päev teiselt poolt," lausus Kiivikas intervjuus ERR-ile.

"Ma proovin päriselt saada sellise kesktee ja panna inimesi saama üksteist mõistma. Isegi, kui keegi arvab teistmoodi, siis ei pea me tülli minema. Me võime leida kesktee ja alati võib ka teisel inimesel olla normaalne mõte. Aga meil on selline vastandamine. Sõbralikum suhtumine, sellest on natuke puudu."

Kiivikas võrdles Kaljulaidi juhtimist eelnevate EOK presidentidega. "Urmas [Sõõrumaa] ütleb ka vahel omamoodi asju, aga temast kiirgub soojust või heatahtlikkust. See on praegu see, mis jäi võõraks. Kui olid eelmised presidendid: Mart Siimann, Neinar Seli, hiljem juba Sõõrumaa - nad olid kõik piisavalt sõbralikud ja soojad inimesed. Nende erinevus osadel juhtudel oli ka see, et nad panid ise ka finantsiliselt sinna päris palju sisse."

Kiivikas ei öelnud, kuidas tema alaliit umbusaldamises hääletas, aga tunnistas, et valikut ei olnu dlihtne teha. "Arutelud ei muutnud otsustamist väga palju lihtsamaks. Ka vastuargumendid, mis esitati - jah, seal oli ka asjalikke asju, aga seal oli ka palju pudru ja kapsaid. Palju kära justkui eimillestki. Midagi nagu on ja samas ei saa täpselt aru, mis on."

Samas ei olnud ka alternatiiv selge. "Ma ei saanud algul aru, mis paremini teeme? Kes on inimesed ja mis on plaan? Võib-olla oleks tahtnud varem näha seda meeskonda, kes on pädevam ja keda spordirahvas aktsepteerib. Praegu lähemegi laiali, presidenti pole."

"Saame aru, et Erki Nool, tugev opositsionäär - täna on tõstetud ka tema kandidatuur. See on teine asi, kas see saab piisava mandaadi teistelt osapooltelt. Erki on ka terava ütlemisega, ka asjalikke asju, aga kohati tuleb ka sealt lahmimist."

"Alaliidu president peab olema väga hea diplomaat. See peab olema inimene, kes oskab suhelda," tähtsustas Kiivikas. "Kes on pigem sõbralik ja ei lähe kedagi ründama. Kui ühe alaliidu sees juba ei suuda asju korras hoida, siis kuidas 70 teise liidu sees hoiad seda tasakaalus? See ei ole lihtne ülesanne. Väga vastutusrikas ülesanne seisab ka uuel presidendil, kes iganes ta on. Et olla justkui kõigile meelepärane."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

21:08

Pärnu jättis suurepärase neljanda veerandi toel Tartu kohe kaotusseisu

20:38

Paide Linnameeskond loobub senisest peatreenerist, asemele tuleb Tarmo Kink

20:32

Kersti Kaljulaid: alahindasin iseenda kui vapilooma väärtust Uuendatud

19:31

VAATA OTSE | Tugeva Norra alistanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Austraaliaga Uuendatud

19:13

Eesti vehklejad tulid U-23 EM-il neljandaks

18:39

Põhiturniiri parimal Stanley karikasarja avaringis probleeme polnud

18:22

Kiivikas: sõbralikum suhtumine, sellest on natuke puudu

17:08

Sõõrumaa enam EOK juhiks ei ihka: õige valik on mitme kandidaadi vahel

16:36

Kaljulaid: EOK-s prevaleerivad teistsugused väärtused kui mul

16:29

EOK ajutiseks juhiks saab asepresident Kanter Uuendatud

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

14:45

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi Uuendatud

26.04

ERR uuris, miks ikkagi toimub Kersti Kaljulaidi umbusaldamine

16:36

Kaljulaid: EOK-s prevaleerivad teistsugused väärtused kui mul

19:31

VAATA OTSE | Tugeva Norra alistanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Austraaliaga Uuendatud

16:29

EOK ajutiseks juhiks saab asepresident Kanter Uuendatud

16:24

Nool: see ei ole hea päev Eesti spordile, aga see oli vajalik

00:11

Nuutmann: EOK president peaks olema igal juhul spordirahva seest

26.04

Kaldvee ja Lill jätkasid MM-il võidukalt Uuendatud

26.04

Kaks jooksjat alistas ajaloolisel Londoni maratonil kahe tunni piiri

17:08

Sõõrumaa enam EOK juhiks ei ihka: õige valik on mitme kandidaadi vahel

