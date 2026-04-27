Sõõrumaa enam EOK juhiks ei ihka: õige valik on mitme kandidaadi vahel

EOK erakorraline täiskogu
Eesti olümpiakomitee eelmine president Urmas Sõõrumaa sõnas, et ei soovi enam seda rolli võtta, kuid on valmis spordijuhtimises siiski kaasa lööma.

Esmaspäeval umbusaldas EOK täiskogu 2024. aasta sügisest presidendi ametit pidanud Kersti Kaljulaidi. "Arutelu enne hääletust näitas seda, et spordirahvas tahab rääkida. Tal on hingel, mida rääkida," kommenteeris Sõõrumaa ERR-ile. "Hääletus ise näitas seda, et spordirahvas on natuke katki. Ei ole väga ühtne."

Varem kaks ametiaega EOK president olnud Sõõrumaa kandideeris 2024. aastal Kaljulaidi vastu ka kolmandaks ajaks, aga siis eelistati vastaskandidaati. Enam ta seda positsiooni ei ihalda. "Mina ei tahaks saada. Kui on vaja selline trikk teha, et tulla pooleks aastaks ja õigel ajal tagasi astuda, siis ma võin selle ohvri veel teha, aga ise olen juba kaks korda olnud," lausus ta.

"Aga tunnen spordirahvast, aitan hea meelega kaasa, kui nad minu nõu tahavad kuulda võtta. Eelmine president, kes just täna tagasi kutsuti, ei pidanud seda üldse vajalikuks. Aga Erki Nool on endast märku andnud ja ma usun, et õige valik on mitme kandidaadi vahel."

Vastavalt põhikirjale saab EOK presidendi kohusetäitjaks asepresident Gerd Kanter. Sõõrumaa loodab aga uusi tuuli. "Ma arvan, et asepresidendid ei ole selles tekkinud olukorras, mis kestab juba kuid, käitunud väga enesekindlalt. Ma loodan, et neil ei ole autoriteeti täna, et seda juhtida," lisas ta. "Täitevkomitees on mõni muu tubli inimene, kes suudab seda tekkinud rahuaega juhtida."

Sõõrumaa sõnul on vaja laiemalt mõtestada EOK rolli Eesti ühiskonnas. "Minu vana unistus on olnud selline: sport kooliajal - haridusministeeriumi rida, sport gümnaasiumis ja ülikoolis - kaitseministeeriumi rida. Et poisid-tüdrukud oleks valmis riiki kaitsma. Sellele tuleb tähelepanu pöörata oluliselt varem kui sõjaväkke kutsumisel."

"Sport rahva tervise jaoks - sotsiaalministeerium ja sport riigi kuvandi jaoks - kultuuriministeerium. Need kõik võetakse kokku EOK-s. Milline on EOK roll selle juures, kui seal taustal on kõik need ministeeriumid. Loomulikult sada miljonit raha juurde, et see ellu viia."

"Ma väga loodan, et järgmised presidendivalimised tegelikult toimuvad umbes üks kuu peale riigikogu valimisi - siis on sporditeemad ka riigikogu valimiste aktuaalsed teemad," jätkas ta. "Spordi eesmärgid on kõik riigi eesmärgid: rahvatervis, ühtekuuluvustunne ja riigi kuvand läbi spordiedu."

Toimetaja: Siim Boikov

