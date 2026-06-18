Teigamägi: ma ei taha näha aruandeid, kus kasumireal on miinusega number

Teigamägi, kelle asepresidentideks said Tõnu Tõniste, Anne Rei, Priit Sarapuu ning Leho Haldna, tõdes, et töö EOK uue presidendina algab kohe.

"Olen olnud umbes poolteist aastat EOK aktiivsest tegevusest eemal, ma pole ka aasta aega olnud [kergejõustiku] alaliidu president. See tähendab, et mingite asjadega ma pean ennast rohkem kurssi viima," rääkis Teigamägi pärast istungit ERR-ile. "Kui täitevkomitee koosseis on selgunud ja me peame oma esimese koosoleku, tuleb hakata paika panema, kas jätkame nende komisjonidega, mis on seni olnud."

Teigamägi ametiaeg kestab 28 kuud, järgmised EOK presidendivalimised toimuvad pärast Los Angelese suveolümpiamänge. Mis on selle aja jooksul kõige pakilisemad asjad, millega tegeleda?

"Mulle teeb muret, kuidas Team Estonia noorte- ja muud projektid on lahenenud. Ma soovin sellele analüüsi teha. Teine teema, mida olen käsitlenud: päris hästi on kerkinud fookusesse üliõpilasspordi teema, kus suhteliselt lihtsate otsuste ja koostöö najal võib saada häid lahendusi. Kindlasti soovin dialoogi kõigi otsustajatega, mis puudutab treenerite palka, tingimusi ja nii edasi," loetles Teigamägi mõttekohti.

Rahast rääkides kinnitas Teigamägi, et EOK partnerlussuhted ja senine turundusmudel tuleb üle vaadata. "Mingil määral on ta toiminud, aga viimastel aastatel on sponsorsummad vähenenud. Kindlasti ei soovi ma näha majandusaasta aruandeid, kus kasumireal on miinusega number. Ainuke koht, kus seda kindlasti saab muuta, on lisaraha toomisega."