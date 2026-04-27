Kaljulaid: EOK-s prevaleerivad teistsugused väärtused kui mul

Esmaspäeval ametist tagandatud Eesti olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid sõnas vahetult pärast otsust, et oli selleks otsuseks valmis.

"See arutelu, mida saite kuulata, selgitas väga selgelt, et oleme siin väärtusküsimuse juures arutamas. Täna prevalveerivad siis EOK-s teistsugused väärtused kui minu väärtused," lausus Kaljulaid EOK täiskogu järel ajakirjanikele.

"Ma arvan, et demokraatia, mida ma toetan, teeb oma otsused ja need otsused on alati õiged. Ma arvan, et see näitab lihtsalt seda, et Eesti spordi väärtusruum on täna selline, et sul on hea meel, kui tohid kedagi natuke varrukast sikutada ja natuke ikka tuleb, kui see, et teeme asju hästi-hästi läbipaistvalt. Minu meelest täna hääletati selle poolt. Samamoodi selle poolt, et tundub, et Eesti sportlaste õigusi väärtustan pigem mina kui kogu meie spordiruum."

Esmaspäeval kogunes A. Le Coq Arena konverentsisaali 123 EOK liikmest 114. See tähendas, et Kaljulaidi tagandamiseks läks tarvis 58 poolthäält. Lõpuks umbusaldas teda 61 liiget. Kaljulaidi sõnul teda vastaste kampaania ei mõjutanud. "Otsesed valed ei saa sind ju mõjutada. Õige hõlma ei hakka endiselt mitte keegi," sõnas ta.

"Ma saabusin siia väga hea emotsiooniga, sest tean, et ma ei ole teinud mitte midagi valesti. Oleme kõike teinud kirega ja heas usus. Kui see ei sobi, siis on demokraatlikus organisatsioonis normaalne, et sa lähed edasi."

"Mind saadeti just praegu uksest välja, aga kui kord oled oma eelarve teinud läbipaistvaks, siis tegelikult uuesti minna taga onupojapoliitika juurde minna on hästi raske," ütles Kaljulaid. "Mul on tunne nagu Mart Laaril üheksakümne neljandal. Vanemad inimesed saavad aru. Olulised asjad on tehtud: vundament on laotud, treenerikoolitus muutub, Johanna on toimetatud ROK-i [Johanna Talihärmist sai veebruaris ROK-i sportlaskomisjoni liige]."

2024. aasta sügisel EOK presidendiks valitud Kaljulaid tunnistas, et oli rohkem juht kui liider. "Kuna meil puudus finantsjuht ja finantsjuhtimine oli väga nõrk, siis oli väga keeruline aru saada, kuidas meie raha on kasutatud," meenutas ta ameti algusaega.

"Lisaks sellele oli päris palju muid probleeme. Näiteks põhikirja mittevastavus Olümpiahartale ja nii edasi. Ma olen rohkem olnud juht ja vähem liider. Ilmselt see sai ka saatuslikuks. Mul ei ole lihtsalt olnud aega olla nii palju põllul, aga elu on nagu ta on."

Ta lisas, et on uhke kogu tehtud töö üle. "Juhtimisarvestus on nüüd korras, enam ei saa raha minna arusaamatul põhjusel sinna rohkem ja tänna vähem. Ma olen uhke selle üle, et kuigi mulle öeldi, et eestlane ei saa mitte kunagi ROK-i, siis Johanna on nüüd seal."

Samuti tõstis ta esile asepresidentide arvu langetamist neljalt ja kahele ning neile täpsemate töövaldkondade määramise. Ka lausus, et on suhelnud ROK-i presidendi Kirsty Coventryga.

Kõige enam jääb tal kripeldama EOK inimeste saatus. "Ma olen kõige rohkem mures oma personali pärast. EOK inimeste pärast, kes on nende muutuste tegijad, kaasamõtlejad. Nemad on täna segaduses, mis saab edasi. Loodan, et täitevkomitee annab neile kindlustunde, kuidas edasi minna."

Toimetaja: Siim Boikov

