Talihärm: ROK-is käib vestlus nii, et sport ja poliitika peaks olema lahus

Ühtlasi lisas ROK, et organisatsiooni senised soovitused rahvusvahelistele alaliitudele Venemaa sportlaste võistlustel osalemise osas kaotavad kehtivuse.

Rahvusvahelistele spordiliitudele jääb endiselt õigus otsustada, kas ja mis moel venelasi ning valgevenelasi oma võistlustele lubada: näiteks pikendas rahvusvaheline kergejõustikuliit WA eelmise nädala lõpus agressorriigi sportlastele määratud võistluskeeldu.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) mõistis ROK-i otsuse hukka. EOK hinnangul on see samm vastuolus olümpialiikumise põhiväärtustega ajal, mil Venemaa ja Valgevene jätkavad agressioonisõda Ukraina vastu, ründavad tsiviilelanikke ja hävitavad Ukraina infrastruktuuri.

ETV saate "Ringvaate" stuudios käis otsuse mõjusid lahkamas ROK-i sportlaskomisjoni liige Johanna Talihärm.

Mida see otsus meile tähendab?

Tõenäoliselt on paljudel aladel avatud kvalifikatsiooniprotsess Venemaa sportlastele. ROK küll ütleb oma otsuses, et venelased on provisionally uuesti lubatud, mis eesti keeles tähendab, on siis esialgselt, ajutiselt või piiratult. Mingisugused asjad ei ole venelastel täna lubatud. Täna ei võtnud ROK vastu otsust Vene hümni ja lipu osas. Ta jättis selle kõikidele rahvusvahelistele alaliitudele ise otsustada. Samamoodi kontinentaalsetele olümpiakomiteedele, kui toimuvad kontinentaalsed üritused. Samamoodi ei kutsu nad Venemaa riigijuhte oma üritustele ega anna venelastele oma üritusi, aga ma arvan, et see ei oleks nii või naa reaalne. Põhimõtteliselt on Venemaa sportlased ikkagi tagasi lubatud.

Mainisid ka spordialaliite. Nemad saavad oma otsuseid ise teha, kuigi ROK neile ei soovita seda. Kergejõustikuliit näiteks pikendas seda otsust. Kas teil on mingi pilt, paljud lased venelased tagasi?

Eks kindlasti mõned lasevad, aga minu alal ehk laskesuusatamises ei ole ka tõenäoliselt vähemalt praegu seda kuulda olnud. Igal alal on juhtkond natuke erinev. Kõigil ei jõua kätt pulsil hoida korraga. Lõpuks on ka see, et me ei näe, mida nemad tulevikus mõtlevad. Mingid asjaolud ja kes seal niite tõmbab. Me tegelikult seda ei tea.

Aga tore, et meil on üks eestlane, kes seal tagatubades ka on. Milline see mõtteprotsess kogu teema osas on käinud? Mida sa rääkida saad?

See teema on olnud õhus väga pikka aega. ROK-is käib vestlus põhiliselt nii, et sport ja poliitika peaks olema lahus. Ja et sportlased ei peaks olema sõltuvad sellest, mida riigijuhid otsustavad. See on siis ROK-i väljendus, mitte minu isiklik seisukoht. Seal kasutatakse selliseid sõnastusi. Loomulikult meie regioon, Põhjamaad, Euroopa saab rohkem aru, mis on Venemaa Ukraina rünnaku taga ja mis see päriselt tähendab ja kui kohutav see kõik on. Aga kaugemates piirkondades seda liiga hästi ei mõisteta. Eks neil on raske mõista, miks see riik, kes neid parasjagu pommitab, ei ole võistlustelt eemaldatud ja Venemaa on. See ongi see osa, mida meie peame seal tegema. Näiteks sportlaskomisjoni koosolekutel oli see teema õhus. Mina ütlesin enda seisukoha selgelt välja. Aga antud otsuse tegi ROK-i juhatus, kuhu mina ei kuulu. Kuulub sportlaskomisjoni juht Pau Gasol ja loomulikult paljud teised. ROK-is üldiselt need hääled, kes ütlevad, et sport ja poliitika ei tohi kokku käia, on oluliselt valjemad.

Aastaid on räägitud sellest, et meie oma regioonis saame aru, mis probleem siin on. Aga ilmselt teised ka iga aastaga aina kaugenevad. Ei saa öelda arusaadav otsus, aga seda oli oodata.

Vähemalt minule ei tulnud see kahjuks üllatusena. Aga teine asi, mida spordiringkondades on palju räägitud ja millest võiks kogu maailma spordis ühiselt aru saada - Venemaa on täna ainus riik, kus on tõendatud riiklik dopingureeglite rikkumise süsteem. See on see, mis täna hoiab Venemaad tingimuslikult tagasi lubatuna. Venemaa antidopingu organisatsioon ei ole täna WADA [maailma antidoping] reeglitele vastav. Täna Venemaal iseseisvat testimist ei toimu. On olemas International Testing Agency, kes ka saab proove teha - nemad täna sinna ligi ei saa. Jah, kõiki dopinguproove küll testitakse riigist väljaspool. Aga nende proovide võtmine on ikkagi Venema dopinguagentuuri töö. Kuna nad ei vasta nõuetele, siis on see suur probleem. Kuna nad 2028 ka veel ei vasta nõuetele, siis ROK ütles, et nad võivad vaadata neid asju ringi.

Sa juba mainisid ka, et see on ajutine otsus, aga mis nüüd edasi saab? Kas meil oma regioonis on mõtet häält tõsta või kuidas siit seda asja vaatate?

Meie ülesanne on alati öelda välja meie seisukoht. Mina võtan seda samamoodi. Kas peaks boikoteerima, tagasi astuma? Jah, see on üks asi, aga siis ei oleks meie häält üldse kosta. Peame selle seisukoha välja ütlema, olema viisakad ja tsiviilsed. Ütleme välja, seda võetakse kuulda, aga otsus tehakse teisiti.