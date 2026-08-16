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Väsimatu Nurme: olen motiveeritud ja võitleja hingega, aga elu vajab elamist

Kergejõustiku EM
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Kergejõustiku EM

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis saavutasid Tiidrek Nurme ja Karel Hussar meeste maratonijooksus vastavalt 31. ja 39. koha.

Oma seitsmendatel Euroopa meistrivõistlustel startinud Tiidrek Nurme tõdes, et seekord oli võistlusrada tavapärasest raskem. "Tegemist oli väga huvitava jooksuga, sest rada oli niivõrd keeruline. Kogu aeg üles-alla ja kurvid. Täna oli põhiline jooks võistlusraja vastu. Lõpus muidugi jooksin viimased 5 km teiste vastu. Aga see oli kindlasti üks väga erinev jooks kui seni olen tiitlivõistlustel harjunud. Eks väike kartus oli, et äkki vahepeal tulevad lihaskrambid või hakkab pistma, aga õnneks seda kõike ei olnud. Jooksin piiri peal, ent samas suutsin pingutada ja lõpus koha eest võidelda. Olen rahul sellega," selgitas Nurme ERR-ile.

"42 km on keeruline," jätkas vanameister. "Sa pead tegema oma jooksu. Ring oli lühike, vaid 5 km. Kogu aeg olid hääled üleval, naismaratoonarid tulid vastu. Kogu aeg oli selline action, aga sa ei saa maratoni joosta ärevusseisundis. Pidin kogu aeg endale meenutama, et jooksen 42 km, praegu on 15 km joostud, 20+ km on vaja veel minna. Kogu aeg pidin ennast tagasi hoidma. Kahjuks laskumised olid taas minu nõrkus. Ma ei tea, millest see tuleneb. Tõusu peal olin tugevam kui teised minu grupis."

Nurme ei teinud saladust, et kavatseb sügisel otsustada, kas jätkata tippspordis või mitte. "Ilmselgelt pean mõtlema. Olen 40 aasta vanune. Järgmised tiitlivõistlused saavad olema Pekingi MM [2027. aasta septembris - toim.] ja Los Angelese olümpiamängud [2028. aasta suvel]. Tuleb sügisel maha istuda ja targad otsused teha. Vaadata, mis on veel realistlik. See, mida olen juba teinud, on suurepärane: kolm OM-i, viis MM-i, seitse EM-i – seda ei anna väga järgi teha. Tänagi olin kõva võistleja. Ma ei tulnud lihtsalt osalema, vaid võistlema Euroopa parimatega," ütles ta.

"Enesetunne jätkamise osas on hea. Olen motiveeritud ja võitleja hingega, aga ilmselgelt elu vajab elamist. Ma olen isa, mul on kolm last, olen abikaasa. Mul on vastutusi mujalgi. Pean arvestama teiste inimestega ja füsioloogiliste erisustega. Täna olin rajal peaaegu kõige vanem jooksja. Eks see näitab ka midagi, miks nooremad on kiiremad," lisas Nurme.

EM-debüüdi teinud Hussar märkis, et alustas võistlust veidi tagasihoidlikult. "Ole kui tahes tark, aga maraton on raske igal juhul. Alustasin suhteliselt mõistlikus tempos. Kolmandal ringil sain aru, et võib-olla natukene liiga tagasihoidlikult, aga siis õnnestus Tiidreku grupp kinni püüda. Viimasel ringil ei olnud jalas sellist vastupidavust nagu Tiidrekul. Kui ta hakkas tempot kruttima, siis vahe kippus suhteliselt kiiresti tulema. Võitlesin rohkem iseendaga lõpus, aga õnneks väga palju kaotajaks iseendale seekord ei jäänud," rääkis Hussar.

Hussari abikaasa Liis-Grete lõpetas naiste maratonis 39. kohal. "Sama koht, just telepildis nägin. Uhke värk! Vedas, et suutsin viimase konkurendi lõpusirgega ära võtta. Lõppkohaga olen väga rahul, arvestades, et olin EM-ile peale saades oma tulemusega eelviimane [59. - toim.]. Sealt tõusta 39. kohale on päris okei. Küll aga salamisi lootsin, et tahaks 30 piiri alistada. Oleks eriti uhke olnud."

Toimetaja: Henrik Laever

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