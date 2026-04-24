Ründva teeb Bosnias hooaja parimaid sõite

Avapäeval peetud 83-kilomeetrisel esimesel etapil saavutas Ründva 21. koha, lõpetades grupis, mis kaotas võitjale, serblasele Dušan Rajovicile (Serbia koondis; 1:35.35) 30 sekundiga.

"Saan sõiduga päris hästi rahule jääda, sest kui oli sõidetud umbes 30 kilomeetrit, siis tõmmati grupp küljetuulega pooleks. Peale seda tuli lihtsalt jalga lõpuks hoida," rääkis selle hooaja parimaid sõite näitav Ründva. "Lõpusprint ei tulnud kõige paremini välja, sest sõitsin 200 m enne finišit august läbi ja kett tuli maha."

Õhtusel 34-kilomeetrisel etapil finišeeris koos suur grupp, kus noppis esikoha taas Rajovic (42.06). Ründva ületas finišijoone 23. positsioonil. Vigade paranduse tegi eestlane aga 167-kilomeetrisel teisel etapil, kus teenis 11. koha. Grupifinišis oli parim kreeklane Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping; 3:40.24).

Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina Rajovic. Ründva (+0.48) on 14. kohal. Noorratturite arvestuses hoiab eestlane kolmandat positsiooni. Velotuuril jääb sõita veel kaks etappi, reedel on kavas 120-kilomeetrine päev.