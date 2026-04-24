McCollumi võiduvise viis Hawksi juhtima, Wolves jooksis Nuggetsist üle

Kodupubliku ees mänginud Atlanta läks kolmandat kohtumist New York Knicksi vastu juba avaveerandil 12 punktiga juhtima ning kasvatas edu teisel veerandil 18 punktile, aga Knicks jõudis poolajapausiks kaheksa silma kaugusele. Kolmandat veerandit dikteeris taas Hawks, kuid Knicks jõudis minut enne mängu lõppu taas eduseisuni, kui Jalen Brunson kaks pluss ühega New Yorgi klubi 108:105 juhtima viis.

Jalen Johnson tabas seejärel korvi alt ning kuigi Knicks sai Josh Harti möödaviske järel ründelaua, ei läbinud Jalen Brunsoni vise korvirõngast ja Hawks sai palli tagasi. Tänavu play-off'is säranud CJ McCollum võttis selle oma kätte ning tabas kiirelt keskpositsioonilt viske, Knicks puterdas järgmisel rünnakul võimaluse käest ja Atlanta teenis 109:108 (33:21, 25:29, 30:30, 21:28) võidu, minnes nelja võiduni peetavat seeriat juhtima kaks-üks.

Johnson viskas 24 punkti, haaras kümme lauda ja jagas kaheksa korvisöötu, McCollumi arvele jäi 23 silma ja Jonathan Kuminga toetas omalt poolt 21 punktiga. Knicksi eest viskas OG Anunoby 29 punkti, Brunson lisas 26 silma.

Karl-Anthony Towns tegi suurepärase mängu, kui kogus 21 punkti, 17 lauda, neli söötu, kaks blokki ja kaks vaheltlõiget. Probleem seisneb aga selles, et 34 minuti jooksul, mis Towns väljakul oli, jäi Knicks 22 punktiga plussi, aga tema asendaja Mitchell Robinsoni +/- näitaja oli miinus 18. Lisaks jäi ääremängija Mikal Bridges, kes veetis platsil 20 ja pool minutit, nullile. Josh Hart tabas väljakult üheksast viskest ühe.

Ülejäänud kaks mängu lõppesid suurema võiduga, kui Minnesota Timberwolves alistas Denver Nuggetsi kodus 113:96 (25:11, 36:28, 27:29, 25:28) ning Toronto Raptors samuti koduparketil Cleveland Cavaliersi 126:104( 31:25, 23:29, 29:27, 43:23).

Nikola Jokic tegi Denveri eest 27 punkti ja 15 lauapalliga kaksikduubli, aga sai tiimikaaslastelt vähe abi. Nuggetsi väljakult 34,1-protsendilise visketabavuse juures hoidnud Minnesota eest jõudis kahekohalise punktisummani kuus mängijat, resultatiivseim oli 25 punkti toonud Ayo Dosunmu.

Neljandale veerandil kahepunktilises kaotusseisus vastu läinud Toronto tegi seejärel vinge 21:2 spurdi, milles mängis suurt rolli kanadalane RJ Barrett, kes lõpetas mängu 33 punktiga. Sama palju panustas ka Scottie Barnes, Clevelandi eest tõi James Harden 18 silma.