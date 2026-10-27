Kaotusseisust väljunud Cleveland võitis lisaajal, Curry tabas kõik visked

Minnesota oli vahepeal ees 15 punktiga ja juhtis suurema osa viimasest veerandajast, aga James Harden korv 10,4 sekundit enne lõppu tagas Clevelandile lisaaja. Seal suudeti Hardeni ja Donovan Mitchelli vedamisel ka napp võit võtta.

Mitchell tõusis 26 punkti ja seitsme resultatiivse sööduga võitjate parimaks. Harden panustas 19 punkti ja üheksa tulemusliku sööduga. Evan Mobley nimele jäi 18 silma ja kümme lauapalli. Pingilt sekkus NBA debüüdi teinud Meleek Thomas ja viskas 16 punkti, tabades viiest kaugviskest neli.

Minnesota vägesid vedas aga koguni 47 punkti kogunud Anthony Edwards. Kaheseid viskas ta 19/33, aga kaugelt sopsas sisse vaid iga kolmas pall (5/15). Rudy Goberti panus oli 20 lauapalli.

Täiuslik viskeõhtu oli Golden State Warriorsi raudvaral Stephen Curryl, kes tabas kõik kaheksa väljakult ja viis vabaviskejoonelt sooritatud viset ning kogus 24 silma. Yaxel Lendeburg oli aga 31 punktiga üleplatsimees ja aitas meeskonna võõrsil 134:114 (28:32, 32:24, 40:28, 34:30) võiduni Denver Nuggetsi üle.

Giannis Antetokounmpo viskas 29 punkti, haaras 14 lauapalli ja jagas 11 resultatiivset söötu, aga Miami Heat on alustanud hooaega nelja kaotusega. Esmaspäeval jäädi kodus alla Dallas Mavericksile 109:113 (27:23, 25:30, 32:30, 25:30). Cooper Flagg tõi võitjate kasuks 29 punkti ja 11 tulemuslikku söötu.

Tulemused: Charlotte - Washington 110:103, Cleveland - Minnesota 127:125 la, Boston - Chicago 134:99, Miami - Dallas 109:113, Milwaukee - Indiana 110:102, Oklahoma City - Phoenix 125:114, Houston - Atlanta 120:110, Utah - Memphis 105:110, Denver - Golden State 114:134.