Eesti rannatennisist sai tippturniiri kvalifikatsioonist edasi, kuid kaotas avaringis

Nad olid valikturniiril teisena asetatud ja võitsid kaht Brasiilia paari tulemustega 6:2, 6:4 ja 7:5, 6:4, vahendab tennisnet.ee.

Põhiturniiril olid nende esimese ringi vastased Graziele de Mata Silva (Brasiilia) ja Elena Francesconi (Itaalia), kellele Hinno/Ribeiro kaotasid 3:6, 0:6.

Turniir on koosseisult ülitugev ja näiteks Eesti-Portugali paari vastased kohtuvad nüüd maailma teise paari Giulia Gasparri – Ninny Valentiniga (Itaalia), kes on 2024. aasta maailmameistrid.