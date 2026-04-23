Eesti rannatennisist sai tippturniiri kvalifikatsioonist edasi, kuid kaotas avaringis

Eesti esireket Renate Marilin Hinno Autor/allikas: Karli Saul/Eesti Tennise Liit
Rannatennise suurima auhinnafondiga (100 000 dollarit) Sand Series turniiril Brasiilia pealinnas Brasilias said Renate Marilin Hinno ja portugallanna Victoria Ribeiro kvalifikatsioonist põhivõistlusele.

Nad olid valikturniiril teisena asetatud ja võitsid kaht Brasiilia paari tulemustega 6:2, 6:4 ja 7:5, 6:4, vahendab tennisnet.ee.

Põhiturniiril olid nende esimese ringi vastased Graziele de Mata Silva (Brasiilia) ja Elena Francesconi (Itaalia), kellele Hinno/Ribeiro kaotasid 3:6, 0:6.

Turniir on koosseisult ülitugev ja näiteks Eesti-Portugali paari vastased kohtuvad nüüd maailma teise paari Giulia Gasparri – Ninny Valentiniga (Itaalia), kes on 2024. aasta maailmameistrid.

Toimetaja: Maarja Värv

