Viljandi Metall viis pronksiseeria otsustavasse mängu

Võrkpalli naiste Eesti meistrivõistlustel teisipäeval pronksmedalist ei selgunud, kui Viljandi Metall viigistas 3.-4. koha seeria. Otsustav mäng on kavas reedel Tallinnas.

Kolme võiduni peetava pronksiseeria avamängu kodusaalis 3:1 tulemusega võitnud TalTech/Nordaid kallutas enda kasuks ka võõrsil toimunud teise vastasseisu, mis kujunes viiegeimiliseks. Kolmandas kohtumises oli omakorda 3:1 tulemusega parem Viljandi esindus, vahendab Volley.ee.

Neljandas vastasseisus oli TalTechil võimalik seeriale võidukas punkt panna, kuid kodupubliku rõõmuks võitsid viljandlannad viienda geimi 15:8 ja kogu mängu 3:2 (17:25, 25:8, 20:25, 25:19, 15:8) tulemusega.

Eelmises vastasseisus seitse serviässa löönud Erle Püvi servis neli ässa, millest kaks tulid otsustavas viiendas geimis. Lisaks tõi Püvi 15 rünnakupunkti, kogudes kokku 19 punkti. Sonja Siimson ja Kaisa Rei lisasid 12, Ragne Dimitrijev 11 ja Maria Allik kümme punkti. Pealinna võistkonna mänguvankrit vedasid Maren Mõrd ja Dzintra Lember, kes kogusid vastavalt 21 ja 18 punkti.

Võitjad lõid 13 serviässa ja kogusid seitse blokipunkti. Kaotajad saavutasid servil seitse ja blokis 11 punkti. Rünnakul olid võistkonnad sisuliselt võrdsed – Viljandi lõi punktiks 29 protsenti ja TalTech 27 protsenti rünnakutest. Seeria lõpeb 24. aprillil TalTechi spordihallis.