Steve Kerr: treeneritel on "kõlblik kuni" märgistus

Golden State Warriorsiga neli korda NBA meistriks tulnud peatreener Steve Kerr vihjas, et tema aeg meeskonna juhendajana võis selle hooajaga läbi saada.

Kerr ja Warriors võitsid keerulise põhiturniiri jooksul 82 mängust 37, millega pääsesid viimasena ehk kümnendana läänekonverentsi play-in mängudele. Esimeses mängus teeniti küll legendaarse Stephen Curry juhtimisel Los Angeles Clippersi üle võit, aga järgmises mängus sai Golden State'il jaks otsa ja Phoenix Suns lõpetas Warriorsi hooaja.

Warriorsi hooaeg jaanuaris peaaegu et lõpetava hoobi, kui mullu Miamist vahetustehinguga toodud Jimmy Butler põlve vigastas. Klubi oli teinud tänavuseks hooajaks veel vangerdusi, näiteks toodi sisse Kristaps Porzingis, aga lätlane ei saanud terviseprobleemi tõttu sel hooajal üldse hoogu sisse.

Nüüd seisab alates 2015. aastast neli NBA meistritiitlit võitnud Warriors teadmatuse ees. Tiimi kangelase Stephen Curry leping kestab veel järgmise hooaja, kaitsespetsialist ja emotsionaalne liider Draymond Green ütles pärast hooaja viimast mängu, et plaanib samuti ühe hooaja veel mängida. Peatreener Steve Kerri leping sai aga selle hooajaga läbi ja 60-aastane juhendaja ütles, et võtab veidi aega, et oma tulevike üle mõelda.

"Ma ei tea, mis juhtub. Armastan treeneriks olemist, aga saan ka sellest aru, et selles ametis on sul "kõlblik kuni" kuupäev. On mingi periood, kus kõik toimib, aga kui see periood läbi saab, on vahel vaja sisse tuua uut verd ja uusi ideid," mõtiskles Kerr pärast hooaja viimast kaotust.

"Kui mu aeg siin on läbi, siis olen ainult tänulik selle võimaluse eest. Sain selle tiimi peatreener olla, sain Steph Curryt juhendada, tervet seda gruppi. Vahest see veel jätkub, võib-olla mitte. Aga pean sammu tagasi võtma ja mõtlema," lisas Kerr.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

19:31

15:40

Haas vedas Rapla otsustavas mängus võiduni ja finaali

13:33

Žalgiris kohtub Euroliiga veerandfinaalis tiitlikaitsjaga

13:16

Kotsar ja Yokohama võitsid neljanda mängu järjest

08:58

Suns lõpetas Warriorsi hooaja, Magic sai rekordiliselt suure võidu

08:13

Suri olümpiakorvpalli edukaim korvikütt Oscar Schmidt

17.04

Korvpalli meistriliigas selgus kolmas poolfinalist Uuendatud

17.04

Dirk Nowitzki nimetatakse FIBA kuulsuste halli

17.04

Fenerbahce lasi 26-punktilisel edul sulada, aga lõpetas siiski nukra seeria

16.04

Viimsi üle kindla võidu saanud Pärnu jõudis poolfinaali

16.04

Warriorsi lõpuspurt lõpetas Clippersi hooaja, 76ers pääses play-off'i

16.04

Kullamäe aitas Lietkabelise võidule, Badalona langes Meistrite liigast

15.04

Kalev/Cramo sai võõrsil kindlalt Keila Coolbetist jagu

15.04

Kaotusseisust väljunud Portland Trail Blazers jõudis NBA-s 16 hulka

14.04

TalTech sai veerandfinaalis Keila KK üle teise võidu

videod

sport.err.ee uudised

20:27

Rooba koduklubi võitis poolfinaalseerias teise mängu

19:54

Tatrik kallati tähistuseks veega üle: nende plikadega on äge!

19:31

19:16

FC Kuressaare teenis Narvas võidulisa, Vaprus sai viigipunkti Uuendatud

19:00

Tammiku iluvärav viis Eesti jalgpallinaiskonna Leedu üle võidule

18:24

Rae Spordikool tuli esimest korda Eesti meistriks

17:42

Järvejooksude juubelihooaja avaetapi võitsid Allase ja Bell

16:47

Viljandi Metall vähendas pronksiseerias kaotusseisu

16:14

Kaljulaid piirdus judo EM-il ühe matšiga, ainsana teenis võidu Dikajev

15:40

Haas vedas Rapla otsustavas mängus võiduni ja finaali

14:59

Anikina jõudis J200 turniiril paarismängus poolfinaali

14:20

Viimase kümne minutiga kolm väravat löönud Welco jätkab esiliigas täiseduga

13:33

Žalgiris kohtub Euroliiga veerandfinaalis tiitlikaitsjaga

13:16

Kotsar ja Yokohama võitsid neljanda mängu järjest

12:43

Tammik kuulub valikmänguks Leeduga taas koondise koosseisu

loetumad

08:13

Suri olümpiakorvpalli edukaim korvikütt Oscar Schmidt

17.04

Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

17.04

Karol Mets lõi Bundesligas karjääri esimese värava

16.04

Klavan hukkunud meeskonnakaaslasest: maailm kaotas imelise inimese

08:58

Suns lõpetas Warriorsi hooaja, Magic sai rekordiliselt suure võidu

17.04

Uurimise all olev Tšehhi tennisetäht tunnistas vaimse tervise probleeme

17.04

Korvpalli meistriliigas selgus kolmas poolfinalist Uuendatud

17.04

Paarissõidu olümpiavõitjad tõmbasid karjäärile joone alla

10:24

Lampard aitas Coventry 25 aastat kestnud ootuse järel taas kõrgliigasse

19:00

Tammiku iluvärav viis Eesti jalgpallinaiskonna Leedu üle võidule

