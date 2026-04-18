Steve Kerr: treeneritel on "kõlblik kuni" märgistus

Kerr ja Warriors võitsid keerulise põhiturniiri jooksul 82 mängust 37, millega pääsesid viimasena ehk kümnendana läänekonverentsi play-in mängudele. Esimeses mängus teeniti küll legendaarse Stephen Curry juhtimisel Los Angeles Clippersi üle võit, aga järgmises mängus sai Golden State'il jaks otsa ja Phoenix Suns lõpetas Warriorsi hooaja.

Warriorsi hooaeg jaanuaris peaaegu et lõpetava hoobi, kui mullu Miamist vahetustehinguga toodud Jimmy Butler põlve vigastas. Klubi oli teinud tänavuseks hooajaks veel vangerdusi, näiteks toodi sisse Kristaps Porzingis, aga lätlane ei saanud terviseprobleemi tõttu sel hooajal üldse hoogu sisse.

Nüüd seisab alates 2015. aastast neli NBA meistritiitlit võitnud Warriors teadmatuse ees. Tiimi kangelase Stephen Curry leping kestab veel järgmise hooaja, kaitsespetsialist ja emotsionaalne liider Draymond Green ütles pärast hooaja viimast mängu, et plaanib samuti ühe hooaja veel mängida. Peatreener Steve Kerri leping sai aga selle hooajaga läbi ja 60-aastane juhendaja ütles, et võtab veidi aega, et oma tulevike üle mõelda.

"Ma ei tea, mis juhtub. Armastan treeneriks olemist, aga saan ka sellest aru, et selles ametis on sul "kõlblik kuni" kuupäev. On mingi periood, kus kõik toimib, aga kui see periood läbi saab, on vahel vaja sisse tuua uut verd ja uusi ideid," mõtiskles Kerr pärast hooaja viimast kaotust.

"Kui mu aeg siin on läbi, siis olen ainult tänulik selle võimaluse eest. Sain selle tiimi peatreener olla, sain Steph Curryt juhendada, tervet seda gruppi. Vahest see veel jätkub, võib-olla mitte. Aga pean sammu tagasi võtma ja mõtlema," lisas Kerr.