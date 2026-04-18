Suns lõpetas Warriorsi hooaja, Magic sai rekordiliselt suure võidu

Pettunud Steph Curry ja Golden State Warriors pärast kaotust
Pettunud Steph Curry ja Golden State Warriors pärast kaotust Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpalliliiga NBA play-in turniiril alistas Phoenix Suns reedel 111:96 Golden State Warriorsi ning läheb play-off'i esimeses ringis vastamisi põhiturniiri parima meeskonna Oklahoma City Thunderiga.

Warriors alustas mängu kehvalt, kui tegi kiirelt neli pallikaotust ja tabas avaveerandil üheksast kaugviskest vaid ühe. Suns läks 13:2 juhtima ning võitis avaperioodi 33:15, Warriors vähendas poolajaks vahe viiele punktile ning Stephen Curry kaugvise 9.30 enne mängu lõppu tõi tabloole veel seisu 78:85, aga Suns vastas sellele seitsme järjestikuse punktiga ning seejärel püsis vahe mängu lõpuni kahekohaline.

Väljakult 20 viskest 14 tabanud Jalen Green kogus võitjate kasuks 36 punkti, Devin Booker lisas 20 silma. Curry sai oma 16 üritusest läbi korvirõnga neli ja lõpetas mängu 17 punktiga; Warriorsi resultatiivseim oli 23 punkti visanud Brandin Podziemski.

Teises reedeses mängus otsustas Orlando Magic kohtumise saatuse kiirelt, kui võitis Charlotte Hornetsi vastu juba avaveerandi 38:16 ning läks vaheajale 31-punktilises eduseisus. Lõpusireeniks seisis tablool Magicu 121:90 võit, Hornets tabas väljakult viskeid vaid 34-protsendiliselt. Nii suure vahega pole ükski NBA play-in turniiri kohtumine varem lõppenud. Paolo Banchero viskas võitjate kasuks 25 punkti, andis kuus korvisöötu ja võttis viis lauapalli.

NBA play-off'id, sulgudes asetus:

Idakonverents

Detroit Pistons (1.) – Orlando Magic (8.)
Cleveland Cavaliers (4.) – Toronto Raptors (5.)
New York Knicks (3.) – Atlanta Hawks (6.)
Boston Celtics (2.) – Philadelphia 76ers (7.)

Läänekonverents

Oklahoma City Thunder (1.) – Phoenix Suns (8.)
Los Angeles Lakers (4.) – Houston Rockets (5.)
Denver Nuggets (3.) – Minnesota Timberwolves (6.)
San Antonio Spurs (2.) – Portland Trail Blazers (7.)

Toimetaja: Anders Nõmm

