Warriorsi lõpuspurt lõpetas Clippersi hooaja, 76ers pääses play-off'i

Kodupubliku ees mänginud Clippers juhtis suurema osa mängust ning läks otsustava veerandi alguses 13 punktiga juhtima. Warriors pusis seejärel mängu tagasi, aga viis minutit enne mängu lõppu juhtis Clippers veel kuuega. Siis tabas Al Horford kaks kolmest ning Warriors tegi viiepunktilisest kaotusseisust 14:2 spurdi, teenides vanameistrite Horfordi ja Stephen Curry juhtimisel 126:121 (22:31, 31:30, 30:28, 43:32) võidu.

Curry tabas mängu peale seitse kolmest ja viskas kokku 35 punkti, Kristaps Porzingis ja Gui Santos lisasid omalt poolt 20 silma. Horford kogus 14 punkti, neljandal veerandil tabas keskmängija kaugelt neljast neli. Draymond Green piiras terve mängu vältel Kawhi Leonardit, kes lõpetas 21 punktiga, Clippersi resultatiivseim oli 23 punkti visanud Bennedict Mathurin.

Põhiturniiril läänekonverentsis kümnenda koha saanud Warriors mängib öösel vastu reedet kaheksandana lõpetanud Phoenix Sunsiga, võitja läheb play-off'i avaringis kokku valitseva meistri Oklahoma City Thunderiga.

Philadelphia 76ersi ja Orlando Magicu kohtumine idakonverentsis algas tasavägiselt, kuid koduväljakul mänginud 76ers rebis kolmandal veerandil kümnega juhtima. Magic jõudis otsustaval veerandil korra punkti kaugusele, aga Philadelphia vastas sellele veelgi võimsamalt ning vormistas 109:97 (28:24, 31:31, 20:19, 30:23) võidu.

Tyrese Maxey viskas võidumängus 31 punkti, Kelly Oubre Jr. ja dünaamiline uustulnuk VJ Edgecombe lisasid 19 silma. Äsja pimesoole operatsioonil käinud Joel Embiid ei saanud Philadelphiat aidata ning tema osalus play-off'is on kahtluse all. Magicu parim oli 34 punkti visanud Desmond Bane, Paolo Banchero panustas 18 silmaga.

Idas seitsmenda koha saanud Philadelphia läheb play-off'i avaringis vastamisi teisena lõpetanud Boston Celticsiga. Orlando kohtub otsustavas mängus Charlotte Hornetsiga, selle mängu võitja kohtub play-off'i avaringis esinumber Detroit Pistonsiga.