Žalgiris kohtub Euroliiga veerandfinaalis tiitlikaitsjaga

Korvpalli Euroliigas mängiti reedel põhiturniiri viimased kohtumised ning selgusid play-in'i paarid. Balti korvpalli esiklubi Kaunase Žalgiris teenis viienda asetuse ja läheb veerandfinaalis vastamisi mulluse võitja Fenerbahcega.

Žalgiris teenis reedel oma põhihooaja viimases mängus 85:79 võidu Pariisi korvpallimeeskonna üle. Moses Wright kogus 16 punkti ning karjääri parimat tähistavad 18 lauapalli, Žalgirise liider Sylvain Francisco tabas otsustaval veerandajal tähtsaid kolmeseid ja lõpetas kohtumise 21 punkti ning viie korvisööduga. 21 punkti lisas ka avapoolajal säranud Maodo Lo.

Žalgiris kogus Euroliiga põhihooajal 24 võitu ja 14 kaotust, mis tõi neile põhiturniiril viienda koha ja kaheaastase vahe järel ka pileti play-off'i. Seal tuleb esimeses ringis vastamisi minna tiitlikaitsja Fenerbahcega, kes pani päev varem viiemängulise kaotusteseeriale punkti võiduga Lyoni üle.

Põhiturniiri võidu teenis Olympiakos (26-12), kes oli neljapäeval 85:76 üle Milano Olimpiast. Neile järgnesid Hispaania klubid Valencia (25-13) ja Madridi Real (24-14).

Euroliiga play-off, sulgudes meeskonna asetus:

Olympiakos (1.) – *

Fenerbahce (4.) – Žalgiris (5.)

Madridi Real (3.) – Tel Avivi Hapoel (6.)

Valencia (2.) – Panathinaikosi (7.) ja Monaco (8.) mängu võitja

*Olympiakosi vastane selgub play-in turniirilt, kus Barcelona (9.) ja Crvena zvezda (10.) mängu võitja kohtub Panathinaikosi ja Monaco mängu kaotajaga. Selle vastasseisu võitja liigubki edasi play-off'i, kus edasipääsuks Final Four'i on vaja võita kolm mängu.