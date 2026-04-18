X!

Žalgiris kohtub Euroliiga veerandfinaalis tiitlikaitsjaga

Kaunase Žalgirise mängija Edgaras Ulanovas Autor/allikas: Scanpix Baltics
Korvpalli Euroliigas mängiti reedel põhiturniiri viimased kohtumised ning selgusid play-in'i paarid. Balti korvpalli esiklubi Kaunase Žalgiris teenis viienda asetuse ja läheb veerandfinaalis vastamisi mulluse võitja Fenerbahcega.

Žalgiris teenis reedel oma põhihooaja viimases mängus 85:79 võidu Pariisi korvpallimeeskonna üle. Moses Wright kogus 16 punkti ning karjääri parimat tähistavad 18 lauapalli, Žalgirise liider Sylvain Francisco tabas otsustaval veerandajal tähtsaid kolmeseid ja lõpetas kohtumise 21 punkti ning viie korvisööduga. 21 punkti lisas ka avapoolajal säranud Maodo Lo.

Žalgiris kogus Euroliiga põhihooajal 24 võitu ja 14 kaotust, mis tõi neile põhiturniiril viienda koha ja kaheaastase vahe järel ka pileti play-off'i. Seal tuleb esimeses ringis vastamisi minna tiitlikaitsja Fenerbahcega, kes pani päev varem viiemängulise kaotusteseeriale punkti võiduga Lyoni üle.

Põhiturniiri võidu teenis Olympiakos (26-12), kes oli neljapäeval 85:76 üle Milano Olimpiast. Neile järgnesid Hispaania klubid Valencia (25-13) ja Madridi Real (24-14).

Euroliiga play-off, sulgudes meeskonna asetus:

Olympiakos (1.) – *
Fenerbahce (4.) – Žalgiris (5.)
Madridi Real (3.) – Tel Avivi Hapoel (6.)
Valencia (2.) – Panathinaikosi (7.) ja Monaco (8.) mängu võitja

*Olympiakosi vastane selgub play-in turniirilt, kus Barcelona (9.) ja Crvena zvezda (10.) mängu võitja kohtub Panathinaikosi ja Monaco mängu kaotajaga. Selle vastasseisu võitja liigubki edasi play-off'i, kus edasipääsuks Final Four'i on vaja võita kolm mängu.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

13:33

13:16

Kotsar ja Yokohama võitsid neljanda mängu järjest

08:58

Suns lõpetas Warriorsi hooaja, Magic sai rekordiliselt suure võidu

08:13

Suri olümpiakorvpalli edukaim korvikütt Oscar Schmidt

17.04

Korvpalli meistriliigas selgus kolmas poolfinalist Uuendatud

17.04

Dirk Nowitzki nimetatakse FIBA kuulsuste halli

17.04

Fenerbahce lasi 26-punktilisel edul sulada, aga lõpetas siiski nukra seeria

16.04

Viimsi üle kindla võidu saanud Pärnu jõudis poolfinaali

16.04

Warriorsi lõpuspurt lõpetas Clippersi hooaja, 76ers pääses play-off'i

16.04

Kullamäe aitas Lietkabelise võidule, Badalona langes Meistrite liigast

15.04

Kalev/Cramo sai võõrsil kindlalt Keila Coolbetist jagu

15.04

Kaotusseisust väljunud Portland Trail Blazers jõudis NBA-s 16 hulka

14.04

TalTech sai veerandfinaalis Keila KK üle teise võidu

14.04

Naiste korvpalli meistriliiga esimene finalist on TSA

14.04

Uus leping toob naiskorvpalluritele miljoneid, draft'is üllatusi polnud

videod

sport.err.ee uudised

14:20

Viimase kümne minutiga kolm väravat löönud Welco jätkab esiliigas täiseduga

13:33

Žalgiris kohtub Euroliiga veerandfinaalis tiitlikaitsjaga

13:16

Kotsar ja Yokohama võitsid neljanda mängu järjest

12:43

Tammik kuulub valikmänguks Leeduga taas koondise koosseisu

11:55

India sai ka teise maletaja MM-tiitlimatšile

11:37

Gauff ja Swiatek langesid Stuttgardis välja veerandfinaalis

10:52

Zirk tõusis Bergenis Euroopa hooaja edetabelis kuuendaks

10:24

Lampard aitas Coventry 25 aastat kestnud ootuse järel taas kõrgliigasse

09:36

Glinka kaotas veerandfinaalis 17-aastasele USA tulevikutähele

08:58

Suns lõpetas Warriorsi hooaja, Magic sai rekordiliselt suure võidu

08:13

Suri olümpiakorvpalli edukaim korvikütt Oscar Schmidt

17.04

Karol Mets lõi Bundesligas karjääri esimese värava

17.04

Vahetusmängijalt kõva abi saanud Rae loodab peagi puhkama saada

17.04

Noor Eesti hokikoondis valmistub MM-turniiriks

17.04

Mistra käsipallurid tulid Eesti meistriteks Uuendatud

loetumad

17.04

Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

16.04

Klavan hukkunud meeskonnakaaslasest: maailm kaotas imelise inimese

08:13

Suri olümpiakorvpalli edukaim korvikütt Oscar Schmidt

17.04

Karol Mets lõi Bundesligas karjääri esimese värava

17.04

Paarissõidu olümpiavõitjad tõmbasid karjäärile joone alla

17.04

Uurimise all olev Tšehhi tennisetäht tunnistas vaimse tervise probleeme

17.04

Korvpalli meistriliigas selgus kolmas poolfinalist Uuendatud

16.04

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

17.04

Donetski Šahtar teeb taas suurepärast eurohooaega

08:58

Suns lõpetas Warriorsi hooaja, Magic sai rekordiliselt suure võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo