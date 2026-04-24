Mullune finalist Monaco pääses viimasena Euroliiga play-off'i

Monaco võõrustas play-in'i otsustavas, viimase edasipääseja selgitanud kohtumises Barcelonat ja alustas tugevalt: avaveerandil 26:12 ette läinud kodumeeskond suurendas teisel perioodil vahe ka 17-punktiliseks ja võitis avapoolaja 49:35.

Barcelona võitis kolmanda veerandaja siis 18:9 ja jõudis otsustava vaatuse alguses viie punkti kaugusele, aga Monaco oli samuti rünnakul stabiilne, tabas viimasel perioodil kõik oma vabavisked ja teenis lõpuks 79:70 võidu.

Eelmisel kevadel finaalis Fenerbahce paremust tunnistama pidanud Monaco läheb tänavu play-off'i avaringis vastamisi põhiturniiri võitja Olympiakosiga.

Daniel Theis viskas võitjate kasuks 16 punkti, Elie Okobo lisas 14 punkti ning selle hooaja lõpus klubist lahkuv Mike James kogus 13 punkti ja kümne resultatiivse sööduga kaksikduubli. Will Clyburn kogus kaotajate kontosse 16 punkti.