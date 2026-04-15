Kaotusseisust väljunud Portland Trail Blazers jõudis NBA-s 16 hulka

Läänes põhiturniiri kaheksandana lõpetanud Portland oli seejuures viimasel veerandil paaril korral isegi 11 punktiga kaotusseisus, aga mängis kohtumise lõpu paremini.

Jordan Goodwin viis Phoenixi 32,5 sekundit enne lõppu 110:109 ette, aga Deni Avdija vastas sellele 16,1 sekundit lõppu vastukorviga seisuks 111:110 Portlandile ja lisas ka tabava vabaviske.

Järgnevalt eksis Jalen Green (Phoenix) kaugviskel ja kuigi Goodwin sai lauapalli, siis kaotas ta selle. Kohtumise lõpetas palli vahelt noppinud Jerami Granti pealtpanek 0,6 sekundit enne sireeni.

Deni Avdija panustas Portlandi võitu koguni 41 punktiga ja jagas lisaks 12 resultatiivset söötu. Jrue Holiday viskas 21 silma. Phoenixi parim oli 35 punktiga Jalen Green.

See tähendas, et Portland sai endale läänes seitsmenda paigutuse, mis viib nad play-off'is vastamisi San Antonio Spursiga. Phoenixi šansid pole veel kadunud, aga selleks tuleb võita play-in faasis kas Los Angeles Clippers või Golden State Warriors.

Charlotte Hornets oli kodus lisaajal parem Miami Heatist 127:126 (26:24, 26:30, 37:29, 25:31, 13:12) ja kohtub otsustavas mängus kas Philadelphia 76ersi või Orlando Magicuga. Miami hooaeg on läbi.

Charlotte'i paremad olid lisaajal 4,7 sekundit enne lõppu võiduviske tabanud LeMelo Ball 30 ja Miles Bridges 28 punktiga. Balli arvele jäi ka kümme resultatiivset söötu, Moussa Diabate panustas 14 lauapalliga. Miami kasuks tõi Davion Mitchell 28 ja Andrew Wiggins 27 punkti. Ke'el Ware'i nimele jäi koguni 19 lauapalli.