Kaotusseisust väljunud Portland Trail Blazers jõudis NBA-s 16 hulka

Deni Avdija (punases) viskel Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Korvpalliliigas NBA alistas Portland Trail Blazers läänekonverentsi play-in turniiri kohtumises võõrsil Phoenix Sunsi 114:110 (31:33, 34:29, 18:20, 31:28) ja teenis sõelmängudeks koha San Antonio Spursi vastu.

Läänes põhiturniiri kaheksandana lõpetanud Portland oli seejuures viimasel veerandil paaril korral isegi 11 punktiga kaotusseisus, aga mängis kohtumise lõpu paremini.

Jordan Goodwin viis Phoenixi 32,5 sekundit enne lõppu 110:109 ette, aga Deni Avdija vastas sellele 16,1 sekundit lõppu vastukorviga seisuks 111:110 Portlandile ja lisas ka tabava vabaviske.

Järgnevalt eksis Jalen Green (Phoenix) kaugviskel ja kuigi Goodwin sai lauapalli, siis kaotas ta selle. Kohtumise lõpetas palli vahelt noppinud Jerami Granti pealtpanek 0,6 sekundit enne sireeni.

Deni Avdija panustas Portlandi võitu koguni 41 punktiga ja jagas lisaks 12 resultatiivset söötu. Jrue Holiday viskas 21 silma. Phoenixi parim oli 35 punktiga Jalen Green.

See tähendas, et Portland sai endale läänes seitsmenda paigutuse, mis viib nad play-off'is vastamisi San Antonio Spursiga. Phoenixi šansid pole veel kadunud, aga selleks tuleb võita play-in faasis kas Los Angeles Clippers või Golden State Warriors.

Charlotte Hornets oli kodus lisaajal parem Miami Heatist 127:126 (26:24, 26:30, 37:29, 25:31, 13:12) ja kohtub otsustavas mängus kas Philadelphia 76ersi või Orlando Magicuga. Miami hooaeg on läbi.

Charlotte'i paremad olid lisaajal 4,7 sekundit enne lõppu võiduviske tabanud LeMelo Ball 30 ja Miles Bridges 28 punktiga. Balli arvele jäi ka kümme resultatiivset söötu, Moussa Diabate panustas 14 lauapalliga. Miami kasuks tõi Davion Mitchell 28 ja Andrew Wiggins 27 punkti. Ke'el Ware'i nimele jäi koguni 19 lauapalli.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

09:32

Kaotusseisust väljunud Portland Trail Blazers jõudis NBA-s 16 hulka

14.04

TalTech sai veerandfinaalis Keila KK üle teise võidu

14.04

Naiste korvpalli meistriliiga esimene finalist on TSA

14.04

Uus leping toob naiskorvpalluritele miljoneid, draft'is üllatusi polnud

14.04

Korvpallurid välismaal: Kosareva lõpetas hooaja hea esitusega

13.04

Avaveerandil 37 punkti visanud Pärnu sai Viimsi üle teise võidu

13.04

VIDEO | Minnesota tervitas legendaarset Garnetti valju aplausiga

13.04

NBA-s said paika lõplikud konverentside asetused

12.04

Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

12.04

Asi resultatiivne esitus aitas Braine'i poolfinaali

12.04

Kalev/Cramo võttis Coolbeti vastu jala pedaalilt, aga sai võidu kätte

12.04

Raiesteta mänginud Murcia teenis võidulisa, Drell ja Badalona kaotasid

12.04

Suuroru 17 punkti aitasid võiduni, Hermeti 17 punktist ei piisanud

11.04

TalTech võitis avamängus Keila KK vastu teise poolaja 28 punktiga

11.04

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

sport.err.ee uudised

09:32

Kaotusseisust väljunud Portland Trail Blazers jõudis NBA-s 16 hulka

08:56

Glinka alustas võidukalt ja saab revanšivõimaluse

08:06

Noor usbekk kindlustas koha male MM-i tiitlimatšis

00:02

Atletico tegi tulises korduskohtumises piisavalt, PSG alistas Liverpooli

14.04

Serviti esindaja: võitleme alati finaalturniiri korraldusõiguse eest

14.04

Ümmarguse tähiseni jõudnud Rosen: tahtejõuga võtsime kolm punkti ära

14.04

Galerii: Eesti saalijalgpallikoondis kindlustas vägeva võiduga edasipääsu Uuendatud

14.04

ETV spordisaade, 14. aprill

14.04

TalTech sai veerandfinaalis Keila KK üle teise võidu

14.04

Selver lõpetas pronksiseeria kolmegeimilise võiduga

14.04

Mihhail Selevko vahetab treenerit: mu karjääris algab uus peatükk

14.04

Kangelanna Kirpu tõi pool tundi kümnekesi mänginud Eestile võidu Uuendatud

14.04

Soome esireket andis Alcarazile avasetis lahingu, teine sett ühepoolsem

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

14.04

Autokrossi Eesti meistrivõistlused saavad avapaugu Raassillas

loetumad

14.04

Eesti rallitiimi pealik: unistada tuleb suurelt, siis juhtuvad suured asjad

14.04

Mihhail Selevko vahetab treenerit: mu karjääris algab uus peatükk

14.04

Kangelanna Kirpu tõi pool tundi kümnekesi mänginud Eestile võidu Uuendatud

00:02

Atletico tegi tulises korduskohtumises piisavalt, PSG alistas Liverpooli

14.04

Lavly Perling valiti Eesti Vehklemisliidu presidendiks

13.04

Rahvusvaheline ujumisliit lubas venelased lipu ja hümniga võistlema

14.04

Uus leping toob naiskorvpalluritele miljoneid, draft'is üllatusi polnud

14.04

Galerii: Eesti saalijalgpallikoondis kindlustas vägeva võiduga edasipääsu Uuendatud

14.04

Naiste rannavollekoondis täienes kahe noore paariga, eesmärk jõuda OM-ile

13.04

Neli OM-hõbedat võitnud Jaapani uisutäht teeb tippspordist pausi

