Karel Tilga tuleb kolmapäeval USA-s tänavu esimest korda starti

Viimati mullu septembris Tokyo maailmameistrivõistlustel startinud eestlane osaleb võistlusel nimega Mt. SAC Relays, mida peetakse 1959. aastast. Kümnevõistlus on kavas kolmapäeval-neljapäeval.

"Tegemist on üle pika aja esimese võistlusega, kus saan taas rajale tulla ja oma hetkeseisu hinnata," kirjutas sportlane ühismeedias. "Kuigi tegu ei ole tiitlivõistlusega, pakub see tugevat konkurentsi ning head võimalust kontrollida vormi ja panna paika edasised sihid hooajaks."

"Mt. SAC Relays on üks USA suurimaid ja pikaajalisema traditsiooniga kergejõustikuvõistlusi, mida korraldatakse alates 1959. aastast Californias. Igal aastal osaleb seal üle 10 000 sportlase – alates noortest kuni maailma tipptasemel kergejõustiklasteni. Just selline lai ja samas kvaliteetne konkurents teeb sellest ideaalse koha hooaja alguses enda vormi testimiseks."

"Mitmevõistlus ei ole küll alati selle võistluse põhiprogrammis, kuid kui see kavas on, on tase tugev – nii NCAA kui ka rahvusvaheline," jätkas Tilga. "Minu jaoks on see väga hea võimalus tagasi võistluskarusselli tulla, saada vajalik tunnetus ning teha esimesed järeldused oma vormi kohta enne hooaja tähtsamaid starte."

Võistluste rekord püstitati kaks aastat tagasi, kui Puerto Rico kümnevõistleja Ayden Owens-Delerme korjas kümne alaga 8732 punkti. See ületab Tilga kolm aastat tagasi Budapestis kogutud isikliku rekordi 51 silmaga.

Tokyo maailmameistrivõistlustel katkestanud Tilga lõpetas viimati kümnevõistluse mullu Götzises, kui sai kirja 8405 punkti, mis tagas toona üheksanda koha.