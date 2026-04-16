Võistlustulle naasnud Tilga katkestas pärast kolme ala

Kergejõustik
Karel Tilga
Karel Tilga
Kergejõustik

Eesti mitmevõistleja Karel Tilga sai USA-s Californias toimuval Mt. SAC Relays võistlusel kirja tulemuse kolmel alal, aga lõpetas siis oma võistluse.

Septembris Tokyos toimunud maailmameistrivõistlustel katkestanud Tilga sai 100 meetri jooksus kirja 11,13, kaugushüppes 6.97 ja kuulitõukes 14.38. Kolme alaga kogus ta 2391 punkti, oma rekordseeriast oli ta 297 punkti kaugusel.

"Tegemist on üle pika aja esimese võistlusega, kus saan taas rajale tulla ja oma hetkeseisu hinnata," kirjutas Tilga enne võistlust ühismeedias. "Kuigi tegu ei ole tiitlivõistlusega, pakub see tugevat konkurentsi ning head võimalust kontrollida vormi ja panna paika edasised sihid hooajaks."

Viie ala järel oli esikohal ameeriklane Hakim McMorris, kes kogus 4430 punkti. Esikolmikusse mahtusid veel 4170 punkti kogunud jaapanlane Yuma Maruyama ning ameeriklane Tomeko Cates 4143 punktiga, aga nigeerlane Jami Schlueter jäi temast vaid nelja silma kaugusele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

08:23

Võistlustulle naasnud Tilga katkestas pärast kolme ala

sport.err.ee uudised

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo