X!

Kullamäe aitas Lietkabelise võidule, Badalona langes Meistrite liigast

Kristian Kullamäe
Leedu kõrgliigas mängivtel Eesti korvpallikoondislastel oli kolmapäeval võidukas päev ning võidurõõmu sai tunda ka Maik-Kalev Kotsar, kes tegi Jaapanis hiilgava esituse. Henri Drell ja Badalona pidid aga Meistrite liigas kaotusega leppima.

Kodupubliku ees mänginud Kristian Kullamäe ja Lietkabelis teenisid koduliigas võidulisa, saavutades Nevežise vastu juba avaveerandil 13-punktilise edu. Poolajapausiks paisus edu 20 punktile ning otsustava veerandi lõpus lausa 35-punktiliseks, lõpusireeni kõlades jäi tabloole võõrustaja kindel 105:72 (32:20, 21:13, 26:18, 26:21) võit.

Julgelt kolmeseid ladunud Kullamäe kogus 22 minutiga 14 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 3/10, vabavisked 1/2), haaras kolm lauapalli, jagas kolm korvisöötu ja tegi ühe vaheltlõike. Tema pluss-miinus näitaja oli mängu lõpuks +22.

Võidulisa teenis ka Siim-Sander Vene koduklubi Šiauliai, kes sai võõrsil jagu Gargždaist tulemusega 81:78 (14:17, 24:19, 26:19, 17:23). Eestlane veetis platsil 19 ja pool minutit, mille jooksul viskas kolm punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/2) ja haaras kaks lauapalli.

Šiauliai jätkab Leedu kõrgliigas kolmandal kohal (15-10), viiendal real jätkav Lietkabelis (12-13) jääb kolme võidu kaugusele. Mihkel Kirvese leivaisa Jonava on viie võidu ja 20 kaotusega üheksandal tabelireal.

Hiljuti pika vigastuspausi lõpetanud Maik-Kalev Kotsar näitas Jaapani kõrgliigas võimu, kui tegi Alvarki vastu vinge kaksikduubli, kogudes 29 ja poole minutiga 16 punkti (kahesed 7/8, vabavisked 2/4) ja kümme lauapalli. Lisaks jagas tsenter viis resultatiivset söötu ja blokeeris kaks viset. Koduväljakul 85:83 (28.21, 18:12, 23:22, 16:28) võidu teeninud Yokohama (24-29) on Jaapani liiga idakonverentsis seitsmendal kohal.

Henri Drell ja Badalona Joventut said Meistrite liiga veerandfinaalis valusa kaotuse, kui jäid seeria otsustavas kohtumises võõrsil alla Ateena AEK-le. Võõrustaja läks juba mängu alguses 11 punktiga juhtima, aga Drelli klubi lõpetas avaveerandi spurdiga ja läks teise alguses ise juhtima. Badalona juhtis kolmandal veerandil kaheksa silmaga ja neli minutit enne mängu lõppu kuuega, aga AEK kustutas kolme minutiga vahe. Badalona läks siis Jabari Parkeri vabavisetest kahega juhtima, aga võõrustaja haaras tabava kaugviskega ohjadest ning teenis otsustavas mängus 72:67 (20:18, 14:22, 16:15, 22:12) võidu, lülitades sellega Badalona konkurentsist.

Eestlane sai mänguaega kuus ja pool minutit ning eksis oma ainsal viskel, aga võttis kolm lauapalli ja jagas ühe korvisöödu.

