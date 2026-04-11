X!

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

Korvpall
Kaleb Tarczewski (vasakul) tegi koosseisus ruumi Maik-Kalev Kotsarile (paremal)
Autor/allikas: Yokohama B-Corsairs
Korvpall

Eesti korvpallur Maik-Kalev Kotsar naases pikalt vigastuspausilt ja jooksis laupäeval Jaapani kõrgliigas esimest korda sel hooajal platsile.

Eelmisel suvel viga saanud ja seetõttu Eesti koondisega ka EM-finaalturniirilt eemale jäänud Kotsari õlaprobleemist taastumine võttis enam kui pool aastat.

Jaapani kõrgliigakohtumises võõrsil Chiba Altiriga kuulus ta aga oma koduklubi Yokohama B-Corsairsi algrivistusse. Yokohama võitis kohtumise 79:69 (19:16, 20:22, 18:17, 22:14).

29-aastane Kotsar viibis platsil 29 minutit ehk rohkem kui keegi teine oma võistkonnast. Ta viskas seitse punkti (kahesed 2/5, vabavisked 3/6), võttis 11 lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu, tegi kaks vaheltlõiget, pani ühe kulbi, kaotas kaks korda palli ja tegi kolm viga.

Yokohama resultatiivseim oli 18 punkti ja seitsme tulemusliku sööduga prantslasest leegionär Damien Inglis. Kaotajatele tõi 17 silma ameeriklane Dereck Pardon.

Seoses Kotsari tervenemise ja Jaapani liiga võõrmängijate piirangutega loobus Yokohama klubi enne kohtumist ka Poola korvpallur Kaleb Tarczewski teenetest.

Viimasest neljast mängust võitnud kolm, kuid kokkuvõttes on meeskond 22 ja 29 kaotusega idakonverentsis 13 tiimi seas seitsmendal positsioonil. Edasi sõelmängudele pääseb neli võistkonda ja nende hulka Yokohama ei jõua.

Toimetaja: Siim Boikov

korvpalliuudised

11:25

videod

sport.err.ee uudised

loetumad

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo