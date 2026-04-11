Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

Eelmisel suvel viga saanud ja seetõttu Eesti koondisega ka EM-finaalturniirilt eemale jäänud Kotsari õlaprobleemist taastumine võttis enam kui pool aastat.

Jaapani kõrgliigakohtumises võõrsil Chiba Altiriga kuulus ta aga oma koduklubi Yokohama B-Corsairsi algrivistusse. Yokohama võitis kohtumise 79:69 (19:16, 20:22, 18:17, 22:14).

29-aastane Kotsar viibis platsil 29 minutit ehk rohkem kui keegi teine oma võistkonnast. Ta viskas seitse punkti (kahesed 2/5, vabavisked 3/6), võttis 11 lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu, tegi kaks vaheltlõiget, pani ühe kulbi, kaotas kaks korda palli ja tegi kolm viga.

Yokohama resultatiivseim oli 18 punkti ja seitsme tulemusliku sööduga prantslasest leegionär Damien Inglis. Kaotajatele tõi 17 silma ameeriklane Dereck Pardon.

Seoses Kotsari tervenemise ja Jaapani liiga võõrmängijate piirangutega loobus Yokohama klubi enne kohtumist ka Poola korvpallur Kaleb Tarczewski teenetest.

Viimasest neljast mängust võitnud kolm, kuid kokkuvõttes on meeskond 22 ja 29 kaotusega idakonverentsis 13 tiimi seas seitsmendal positsioonil. Edasi sõelmängudele pääseb neli võistkonda ja nende hulka Yokohama ei jõua.