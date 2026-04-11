19-aastane prantsuse rattatalent pakkus taas muljetavaldava esituse

Baskimaa velotuur kulmineerub laupäeval 135-kilomeetrise etapiga marsruudil Goizper-Antzuola - Bergara. Trass sisaldab kaht teise ja nelja kolmanda kategooria tõusu, kuid viimased kümme kilomeetrit sõidetakse allamäge.

Viimase etapi eel tõusis nüüd Seixasi järel teiseks Lipowitz, kes kaotab prantslasele kahe ja poole minutiga. Roglic langes kolmandaks (+3.40).

Enne etappi teist kohta hoidnud kogenud sloveen Primož Roglic (Red Bull - Bora - Hansgrohe) loovutas sel etapil võrdluses Seixasiga minuti ja 11 sekundit ja sai protokolli 12. koha.

Etapp pakkus kaheksa kategooriatähisega tõusu, neist kolm olid esimese kategooria tõusud. Seixas lõpetas võitjana ajaga 4:30.02. Tema ja Lipowitzi järel tuli kolmadnaks hispaanlane Javier Romo (Movistar Team; +1.02).

Senise velotuuri jooksul juba kaks etappi võitnud 19-aastane rattatalent jäi viimasel 30 kilomeetril esikoha eest heitlema sakslase Florian Lipowitziga (Red Bull - Bora - Hansgrohe) ja oli temast finišis nobedam.

Prantsuse jalgrattur Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) võitis Baskimaa velotuuri viienda etapi (Eibar - Eibar; 176,2 km) ja suurendas üldedu.

