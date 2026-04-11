19-aastane prantsuse rattatalent pakkus taas muljetavaldava esituse

Paul Seixas
Paul Seixas
Prantsuse jalgrattur Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) võitis Baskimaa velotuuri viienda etapi (Eibar - Eibar; 176,2 km) ja suurendas üldedu.

Senise velotuuri jooksul juba kaks etappi võitnud 19-aastane rattatalent jäi viimasel 30 kilomeetril esikoha eest heitlema sakslase Florian Lipowitziga (Red Bull - Bora - Hansgrohe) ja oli temast finišis nobedam.

Etapp pakkus kaheksa kategooriatähisega tõusu, neist kolm olid esimese kategooria tõusud. Seixas lõpetas võitjana ajaga 4:30.02. Tema ja Lipowitzi järel tuli kolmadnaks hispaanlane Javier Romo (Movistar Team; +1.02).

Enne etappi teist kohta hoidnud kogenud sloveen Primož Roglic (Red Bull - Bora - Hansgrohe) loovutas sel etapil võrdluses Seixasiga minuti ja 11 sekundit ja sai protokolli 12. koha.

Viimase etapi eel tõusis nüüd Seixasi järel teiseks Lipowitz, kes kaotab prantslasele kahe ja poole minutiga. Roglic langes kolmandaks (+3.40).

Baskimaa velotuur kulmineerub laupäeval 135-kilomeetrise etapiga marsruudil Goizper-Antzuola - Bergara. Trass sisaldab kaht teise ja nelja kolmanda kategooria tõusu, kuid viimased kümme kilomeetrit sõidetakse allamäge.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jalgrattauudised

12:56

19-aastane prantsuse rattatalent pakkus taas muljetavaldava esituse

09.04

Baskimaa velotuuril sai etapivõidu kohalik mees

09.04

Kukkumisi vältinud Sander lõpetas Belgias 20 seas

08.04

Seixas hoiab Baskimaal kaheminutilist edu

07.04

Seixas tegi kahest kaks ja kasvatas edu kaheminutiliseks

07.04

Rajalt välja sõidetud Raid tegi BMX-krossi karikasarjas ajalugu

06.04

Taas esikümnesse jõudnud Laura Lizette Sander tunneb rõõmu stabiilsuse üle

06.04

Taas esikümnesse jõudnud Laura Lizette Sander tunneb rõõmu stabiilsuse üle

06.04

Prantsusmaa tulevikutäht andis Baskimaal võimsa tormihoiatuse

06.04

Flandrias tiitlit kaitsnud Pogacari ähvardab fooritule eiramise tõttu trahv

06.04

Enesekindluse leidnud Palmiste teenis Euroopa karikasarjas võidu

03.04

Operatsioonil käinud Carapaz loodab Girol löögihoos olla

03.04

Hispaania rattur sattus õnnetuse järel intensiivravile

01.04

Ganna röövis van Aertilt finišisirgel võidu

31.03

Saarlased sõitsid end Taimaa velotuuril esikümnesse

30.03

Reedel haiglas käinud Meier oli pühapäeval võidukas

30.03

Mätik näitas Hollandis stabiilsust

30.03

Mihkels jättis kaks sõitu pooleli, esikohad van der Poelile ja Philipsenile

29.03

Jacquelin vahetab suusad ja püssi jalgratta vastu

29.03

Vingegaard lisas oma auhinnakappi Kataloonia velotuuri karika

sport.err.ee uudised

15:47

Maailma ühe suurema käsipallilegendi karjäär saab otsa

15:11

Adamson ja Kalmus jõudsid noorteturniiril finaali

14:27

Legendaarsest MM-valikmängust möödus veerand sajandit

14:03

Horvaatias juhib Pajari, Fourmaux katkestas Uuendatud

13:45

Ramonas korraldati taas kõva heitepidu, 70 meetri joone ületas kuus meest

12:56

19-aastane prantsuse rattatalent pakkus taas muljetavaldava esituse

12:17

Tiitlimatši suunas rühkiv Sindarov hoiab edu, naiste seas on seis tihe

11:25

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

11:02

Madridi Real jäi taas võiduta ja valmistas Barcelonale heameelt

10:23

Rory McIlroy näitab Mastersil omaette taset

09:52

Lisell Jäätma laseb MK-etapi poolfinaalis

09:12

LeBron James küündis järjekordse tähiseni, Atlanta saab kergemalt hingata

08:08

Männama masin käis külili, aga Ungarist tuli siiski neljas koht

10.04

Pettunud Solberg: pean võib-olla sammu tagasi võtma

10.04

Kevin Saar teenis Prantsusmaa meistrivõistlustel etapivõidu

10.04

Aasta spordiraamatu autor: Kalevi suursõit oli vabariigiaegne hingamine

10.04

ETV spordisaade, 10. aprill

10.04

Nii Glinka kui ka Malõgina pidid kaotusega leppima

10.04

Koduse korvpalli meistriliiga veerandfinaalid algasid Pärnu võiduga

10.04

Selver x TalTech läks kodupubliku ees pronksiseeriat juhtima

