Baskimaa velotuuril sai etapivõidu kohalik mees

Alex Aranburu
Alex Aranburu
Baskimaa velotuuri neljanda etapi (Galdakao - Galdakao; 167,2 km) võitis kohalik lemmik Alex Aranburu (Cofidis; 3:55.15). Üldliidrina jätkab prantslane Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team).

Neljapäevane trass pakkus kokku seitse teise või kolmanda kategooria tõusu ja päev kuulus jooksikutele. Aranburu ründas viimasel kategooriaga tõusul suuremast grupist ja tegi seda õnnestunult.

Ülesmäge lõpus jäid esikoha eest jagelema tema ja norralane Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility). Kuigi vahepeal tundus, et paar püütakse kinni, tegi Johannessen piisavalt head tööd ja Aranburu noppis viljad, edestades konkurenti nelja sekundiga.

Kolmanda koha teenis itaallane Christian Scaroni (XDS Astana Team; +0.06), kellest vaid sekundi kaugusele jäi Aranburu tiimikaaslane Ion Izaguirre. Üldliider Seixas lõpetas kaheksandana (+0.14) ja kaitses oma särki.

Tma edu sloveen Primož Roglici (Red Bull - Bora - Hansgrohe) suurenes kahele minutile ja 19 sekundile. Kolmandana jätkab viimase võistkonnakaaslane Florian Lipowitz (+2.28), kes edestab Izagirret vaid sekundiga.

Baskimaa velotuuril jääb sõita veel kaks mägist etappi.

Toimetaja: Siim Boikov

