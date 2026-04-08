Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liiga põnevas finaalis valusa kaotuse

Eesti-Läti korvpalliliiga finaal Tartu Ülikool Maks & Moorits - Valmiera
Tartu Ülikool Maks & Moorits pidi kolmapäeval toimunud Eesti-Läti korvpalliliiga finaalis kodupubliku ees tunnistama Läti klubi Valmiera 100:95 paremust.

Kuigi Martin Paasoja vabavisete ja Bryce McBride'i tabava kaugviske järel läks Tartu koduse täismaja ees vähem kui minutiga 5:0 juhtima, oli avaveerand tasavägine ja põhiturniiril kolmanda koha saavutanud Valmiera püsis oma põhimeeste Dominykas Stenionise, Verners Kohsi ja Aniwaniwa Tait-Jonesi korvide toel mängus.

Tartu keskmängija Dylan Painter pakkus Tartu publikule kahe järjestikuse pealtpanekuga elevust, efektselt surus palli pealt ka Markus Ilver, aga Andrew Pacheri kaugviske järel lõppes avaveerand viigiliselt.

Teise perioodi keskel tõi Malcolm Bernardi läbimurre Tartu poolt vaadates tabloole seisu 41:44, Valmiera vastas järgmise kahe minuti jooksul sellele aga seitsme järjestikuse punktiga ja Läti klubi suurendas eduseisu juba kümnepunktiliseks. Esimese poolaja lõpetas Valmiera 55:43 eduseisus.

Paksu pahandust tekitas avapoolajal 23-aastane leedukas Dominykas Stenionis, kes tabas viiest kaugviskest neli ning kogus vaid 11 minutiga 20 punkti. Tait-Jones panustas Valmiera edusse 13 punkti ja 7 lauapalliga. 38-protsendiliselt viskeid tabanud Tartu resultatiivseim oli McBride 11 punktiga, Painter lisas 8 punkti ja 6 lauapalli. 20 kaugviskest tabas Tartu meeskond vaid neli.

Nii McBride kui Bernard olid finaalis hädas isiklike vigadega, McBride tegi oma neljanda vea avapoolaja lõpus ning teine ameeriklane vähem kui minut pärast pikalt vaheajalt naasmist.

Kolmanda perioodi keskel hoogu läinud Karl-Johan Lips ning Martin Paasoja tõid Tartu viis ja pool minutit enne veerandaja lõppu kuue punkti kaugusele, siis vahetas Tartu peatreener Aivar Kuusmaa McBride'i tagasi platsile ning ameeriklane tabas kohe kaugviske, mis tõi tabloole seisu 63:66. Järgmisel rünnakul surus Ilver palli pealt, pärast Stenionise möödaviset tabas McBride ka teise kolmese ja pani Tartu 8:0 vahespurdile vinge punkti.

Tasavägiselt ja põnevalt möödus ka otsustav veerandaeg ning kaks minutit enne normaalaja lõppu oli seis viigis 90:90. Efektsete viskeblokeeringutega säranud Ilver realiseeris siis kahest vabaviskest ühe, Stenionis tabas aga koos McBride'i viienda veaga viske ja Valmiera läks ette 93:91. Bernardi eduka läbimurde järel tabas Artis Ate minut enne mängu lõppu valusa kaugviske, mis viis Valmiera lõplikult ette: Bernard ei saanud kahel katsel palli läbi rõnga ja nii teenis Läti meeskond 100:95 võidu.

McBride kogus Tartu resultatiivseimana lõpuks 25 punkti (kaugvisked 7/11), Bernard lisas 14 punkti, 7 lauapalli ja 6 korvisöötu ning Lips 13 punkti, 10 lauapalli ja 6 resultatiivset söötu. Lõpuks kerkis Valmiera suurimaks korvikütiks 27 punkti visanud ja 13 lauapalli võtnud uusmeremaalane Tait-Jones, Stenionis panustas 26 punkti ja 7 resultatiivset söötu.

